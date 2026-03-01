Gigi Becali, exasperat după Farul - CFR Cluj: "Eu dacă fac nu știu ce, merg la pușcărie" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, exasperat după Farul – CFR Cluj: “Eu dacă fac nu știu ce, merg la pușcărie”

Dan Roșu Publicat: 1 martie 2026, 8:14

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali s-a săturat de greşelile de arbitraj din ultima oară şi a cerut demiterea lui Kyros Vassaras, grecul din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

În meciul dintre Farul şi CFR Cluj, 1-2, dobrogenilor li s-au refuzat două lovituri de la 11 metri. Un rezultat pozitiv al echipei lui Ianis Zicu ar fi ajutat-o indirect şi pe FCSB, care ar fi avut o şansă în plus la play-off.

”Eu dacă fac nu știu ce, merg la pușcărie, condamnat. Bă, dar Vassaras ăsta… Nimeni nu-l dă afară pe el?

Am auzit eu că e rudă el cu nu știu cine de la FIFA, dar noi facem fotbal cu milioane de euro ca să-l propulseze Vassaras pe Burleanu la FIFA sau la UEFA?”, a comentat Becali, citat de digisport.ro.

Becali se gândeşte deja la barajul de Conference League

FCSB e obligată să își câștige cele două meciuri cu UTA Arad și “U” Cluj și are nevoie ca FC Argeș să obțină cel mult două puncte din ultimele două etape din sezonul regular, cu Dinamo și Unirea Slobozia.

În cazul în care cele două ajung la eglitate de puncte, piteștenii au avantajul meciurilor directe, câștigând ambele partide contra roș-albaștrilor, cu 2-0 și 1-0. În ecuația pentru calificarea de pe ultimul loc de play-off intră și UTA, care și ea mai poate spera.

”Eu sunt vinovat, nu trebuia să mă mai intereseze astea. Trebuia să bat Argeșul de două ori, trebuia să nu mă bată Metaloglobus, să nu mă egaleze Rapidul.

Dacă Dinamo nu poate să scoată un egal cu Argeșul, atunci înseamnă că așa a vrut Dumnezeu și gata. Ne ducem în play-out și gata. Acum e o singură șansă. Nici una nu e, e jumătate, că trebuie de două ori. Jucăm Conference League dacă e, dacă nu e, asta e”, a mai spus Becali.

