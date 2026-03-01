Gigi Becali, exasperat după Farul - CFR Cluj: "Eu dacă fac nu știu ce, merg la pușcărie" - Antena Sport

Gigi Becali s-a săturat de greşelile de arbitraj din ultima oară şi a cerut demiterea lui Kyros Vassaras, grecul din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În meciul dintre Farul şi CFR Cluj, 1-2, dobrogenilor li s-au refuzat două lovituri de la 11 metri. Un rezultat pozitiv al echipei lui Ianis Zicu ar fi ajutat-o indirect şi pe FCSB, care ar fi avut o şansă în plus la play-off.

Gigi Becali, exasperat după Farul – CFR Cluj

”Eu dacă fac nu știu ce, merg la pușcărie, condamnat. Bă, dar Vassaras ăsta… Nimeni nu-l dă afară pe el?

Am auzit eu că e rudă el cu nu știu cine de la FIFA, dar noi facem fotbal cu milioane de euro ca să-l propulseze Vassaras pe Burleanu la FIFA sau la UEFA?”, a comentat Becali, citat de digisport.ro.

Becali se gândeşte deja la barajul de Conference League

FCSB e obligată să își câștige cele două meciuri cu UTA Arad și “U” Cluj și are nevoie ca FC Argeș să obțină cel mult două puncte din ultimele două etape din sezonul regular, cu Dinamo și Unirea Slobozia.