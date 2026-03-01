Cristi Chivu, parcurs „stratosferic” la Inter! Ce loc ocupă românul într-un top select în istoria ”nerazzurrilor” - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, parcurs „stratosferic” la Inter! Ce loc ocupă românul într-un top select în istoria ”nerazzurrilor”

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 8:13

Comentarii
Cristian Chivu / Profimedia

Inter a trecut repede peste eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League și a obținut un nou succes în campionatul Italiei, scor 2-0 contra celor de la Genoa.

Tehnicianul român ocupă locul al treilea într-un clasament al antrenorilor cu cel mai bun parcurs pe banca „nerazzurrilor”, după 27 de etape e Serie A.

Cristi Chivu, cu un pas mai aproape de titlu

După ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare în sezonul precedent, la prima sa experiență la seniori, Cristi Chivu este tot mai aproape de câștigarea primului trofeu în calitate de antrenor al Interului.

Echipa sa a câștigat fără emoții jocul cu Genoa și a ajuns la cota 67 după 27 de etape, cu 13 mai mult decât rivala AC Milan, care are și un meci mai puțin disputat.

Tehnicianul român ocupă locul al treilea în clasamentul antrenorilor cu cel mai bun parcurs pe banca Interului în 27 de runde, fiind depășit doar de Roberto Mancini (70 de puncte în sezonul 2006/2007) și Simone Inzaghi (72 de puncte în sezonul 2023/2024).

„Drumul lui Chivu, până acum, este pur și simplu stratosferic. Și mai impresionant dacă ne gândim la startul fals”, a scris jurnalistul italian Daniele Mari.

