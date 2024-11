Cătălin Cîrjan, replică acidă pentru contestatari după ce Dinamo a ratat primul loc în Liga 1: "Lumea râdea de mine" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan este dezamăgit de remiza obţinută de Dinamo în meciul cu Sepsi, scor 1-1, pe Arcul de Triumf. „Câinii” au condus cu 1-0 mai bine de 90 de minute, dar covăsnenii au reuşit să egaleze dintr-un penalty în prelungirile partidei.

Cu acest punct, Dinamo ajunge la 29 de puncte, dar echipa lui Zeljko Kopic a ratat ocazia de a trece, pentru moment, pe primul loc din Liga 1.

Cătălin Cîrjan, după Dinamo – Sepsi 1-1: „Am jucat ca o echipă şi s-a văzut asta”

Fostul jucător de la Arsenal este dezamăgit că Dinamo nu a obţinut toate cele trei puncte, dar este de părere că echipa din Ştefan cel Mare este pe drumul cel bun.

El a evidenţiat parcursul foarte bun din acest sezon şi le-a răspuns celor care l-au criticat la începutul sezonului că a ales Dinamo, după despărţirea de Rapid:

„Prima repriză foarte bună, am început meciul foarte bine. Din păcate, acelaşi lucru: ne creăm ocazii, marcăm doar un gol şi după primim gol. Suntem dezamăgiţi, puteam fi pe primul loc, dar mergem înainte. Cred că am ieşit foarte montaţi, s-a văzut în prima repriză. Am jucat ca o echipă şi cred că s-a văzut asta.