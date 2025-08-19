Gheorghiţă se gândeşte deja la revenirea la FCSB după ce a debutat cu assist la U Cluj: "Să mă întorc pregătit" - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă, jucător împrumutat de FCSB la U Cluj, a reuşit un assist în victoria “Şepcilor roşii”, în deplasare, cu Farul. Gheorghiţă i-a centrat lui Dino Mikanovic la golul acestuia din minutul 4.

După fluierul final, Gheorghiţă a vorbit despre formaţia care l-a împrumutat la U, campioana FCSB. Fotbalistul de 23 de ani, cotat la 700.000 de euro, de abia aşteaptă să se întoarcă la campioana ultimelor două sezoane.

Andrei Gheorghiţă: “Să mă întorc pregătit la FCSB”

„Mă simt bine. De asta am venit aici, să prind încredere, să am minute. E prima dată când antrenorul îmi spune ‘ia mingea, fă ce vrei’. E normal să ai mai multe realizări. Eu, când am auzit de oportunitate, nu am ezitat. S-au făcut actele de pe o zi pe alta.

E o echipă care își propune să joace fotbal. Ce pot să zic? Băieții sunt senzaționali. Băieții sunt experimentați. M-au primit bine. Îmi propun să joc cât mai mult. Îmi propun să strâng cât mai multe minute și să mă întorc pregătit la FCSB”, a declarat Andrei Gheorghiţă, pentru digisport.ro, după Farul – U Cluj 0-1.

Andrei Gheorghiţă a reuşit un assist la primul lui meci pentru U Cluj

Formaţia Universitatea Cluj a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanţa, în etapa a şasea a Ligii 1. Clujenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 10.