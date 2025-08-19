Gheorghiţă se gândeşte deja la revenirea la FCSB după ce a debutat cu assist la U Cluj: "Să mă întorc pregătit" - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă, jucător împrumutat de FCSB la U Cluj, a reuşit un assist în victoria “Şepcilor roşii”, în deplasare, cu Farul. Gheorghiţă i-a centrat lui Dino Mikanovic la golul acestuia din minutul 4.
După fluierul final, Gheorghiţă a vorbit despre formaţia care l-a împrumutat la U, campioana FCSB. Fotbalistul de 23 de ani, cotat la 700.000 de euro, de abia aşteaptă să se întoarcă la campioana ultimelor două sezoane.
Andrei Gheorghiţă: “Să mă întorc pregătit la FCSB”
„Mă simt bine. De asta am venit aici, să prind încredere, să am minute. E prima dată când antrenorul îmi spune ‘ia mingea, fă ce vrei’. E normal să ai mai multe realizări. Eu, când am auzit de oportunitate, nu am ezitat. S-au făcut actele de pe o zi pe alta.
E o echipă care își propune să joace fotbal. Ce pot să zic? Băieții sunt senzaționali. Băieții sunt experimentați. M-au primit bine. Îmi propun să joc cât mai mult. Îmi propun să strâng cât mai multe minute și să mă întorc pregătit la FCSB”, a declarat Andrei Gheorghiţă, pentru digisport.ro, după Farul – U Cluj 0-1.
Andrei Gheorghiţă a reuşit un assist la primul lui meci pentru U Cluj
Formaţia Universitatea Cluj a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanţa, în etapa a şasea a Ligii 1. Clujenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 10.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Mikanovic, în minutul 4. Andrei Gheorghiţă, adus de U Cluj de la FCSB, a reuşit un assist la golul lui Mikanovic. Fundaşul croat a reluat perfect, din voleu, din careu. Universitatea Cluj a rămas în inferioritate numerică din minutul 10, după ce Iulian Cristea a fost eliminat după un fault asupra lui Işfan din postura de ultim apărător.
În repriza a doua, Farul a ratat mai multe ocazii de gol, Larie şi Radaslavescu încercându-şi şansa de la distanţă. Constănţenii au trimis în prelungiri mingea în bară, prin Sima, dar jucătorul Farului se afla în poziţie afară din joc. În urma acestui rezultat, U Cluj urcă pe poziţia a 7-a în Liga 1, deasupra lui Dinamo, care are acelaşi număr de puncte, 9, ca echipa lui Sabău. Farul e pe 5, cu 10 puncte.