"Arăţi de parcă ai fost la război" Reacţia eroului lui U Cluj, Mikanovic, după victoria echipei sale cu Farul! - Antena Sport

“Arăţi de parcă ai fost la război” Reacţia eroului lui U Cluj, Mikanovic, după victoria echipei sale cu Farul!

Publicat: 18 august 2025, 23:54

Comentarii
Dino Mikanovic, după meciul Farul - U Cluj 0-1 / captura digisport.ro

Dino Mikanovic (31 de ani) a marcat singurul gol al meciului Farul – U Cluj 0-1. El a înscris în minutul 4 al meciului, cu un voleu perfect, după o centrare foarte bună a lui Andrei Gheorghiţă. Jucătorul FCSB-ului, care a fost împrumutat la U Cluj, a debutat pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău în partida cu Farul.

Dino Mikanovic i s-a alăturat lui U Cluj la începutul acestei luni. Cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, fundaşul dreapta croat a venit la U Cluj de la Gorica. În Croaţia, el a mai evoluat pentru Hajduk Split.

Reacţia eroului lui U Cluj, Mikanovic, după victoria “Şepcilor roşii” cu Farul

(n.r: Felicitări pentru gol. A fost golul care a făcut diferenţa. Arăţi de parcă ai fi fost la război) A fost un meci foarte greu, chiar şi când am fost 11 la 11. Sunt foarte fericit datorită echipei. Nu e important cine a marcat, e important că am luat cele 3 puncte.

Avem nevoie de mai mult timp pentru a ne cunoaşte mai bine, e şi cazul lui Gheorghiţă. E interesant în campionatul României, echipele de jos pot să învingă echipele din prima parte a clasamentului. O să ne revenim şi o să avem timp, 6 zile, să ne pregătim pentru meciul următor.

Dacă avem un vestiar unit, dacă avem o echipă bună, cu o atmosferă bună putem obţine performanţe”, a declarat Dino Mikanovic pentru digisport.ro, după Farul – U Cluj 0-1.

Farul – U Cluj 0-1

Formaţia Universitatea Cluj a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanţa, în etapa a şasea a Ligii 1. Clujenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 10.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Mikanovic, în minutul 4. Andrei Gheorghiţă, adus de U Cluj de la FCSB, a reuşit un assist la golul lui Mikanovic. Fundaşul croat a reluat perfect, din voleu, din careu. Universitatea Cluj a rămas în inferioritate numerică din minutul 10, după ce Iulian Cristea a fost eliminat după un fault asupra lui Işfan din postura de ultim apărător.

În repriza a doua, Farul a ratat mai multe ocazii de gol, Larie şi Radaslavescu încercându-şi şansa de la distanţă. Constănţenii au trimis în prelungiri mingea în bară, prin Sima, dar jucătorul Farului se afla în poziţie afară din joc. În urma acestui rezultat, U Cluj urcă pe poziţia a 7-a în Liga 1, deasupra lui Dinamo, care are acelaşi număr de puncte, 9, ca echipa lui Sabău. Farul e pe 5, cu 10 puncte.

Farul Constanţa: Buzbuchi – Furtado Pereira (Fabinho -46), Larie, Ţîru, Ganea – Ramalho (Cojocaru – 46), Dican (Seruca – 62), Radaslavescu – Vînă (Markovic – 73), Işfan, Tănasă (Sima – 83). Antrenor: Ianis Zicu

U Cluj: Chirilă – Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu – Simion, Artean – Bic (Fabry – 60), Nistor, Gheorghiţă (Silva – 60) – Lukic (Trică – 90). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonaşe galbene: Ramalho (20), Seruca (67) / Lukic (29), Simion (80)

Cartonaş roşu: Cristea (10)

Arbitri: Florin Andrei – Vasile Marinescu, Alexandru Vodă – Lucian Rusandu

Camera VAR: Sorin Costreie, Andrei Antonie

Observatori: Augustus Constantin, Viorel Anghelinei

 

