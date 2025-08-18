"Arăţi de parcă ai fost la război" Reacţia eroului lui U Cluj, Mikanovic, după victoria echipei sale cu Farul! - Antena Sport

Dino Mikanovic (31 de ani) a marcat singurul gol al meciului Farul – U Cluj 0-1. El a înscris în minutul 4 al meciului, cu un voleu perfect, după o centrare foarte bună a lui Andrei Gheorghiţă. Jucătorul FCSB-ului, care a fost împrumutat la U Cluj, a debutat pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău în partida cu Farul.

Dino Mikanovic i s-a alăturat lui U Cluj la începutul acestei luni. Cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, fundaşul dreapta croat a venit la U Cluj de la Gorica. În Croaţia, el a mai evoluat pentru Hajduk Split.

Reacţia eroului lui U Cluj, Mikanovic, după victoria “Şepcilor roşii” cu Farul

“(n.r: Felicitări pentru gol. A fost golul care a făcut diferenţa. Arăţi de parcă ai fi fost la război) A fost un meci foarte greu, chiar şi când am fost 11 la 11. Sunt foarte fericit datorită echipei. Nu e important cine a marcat, e important că am luat cele 3 puncte.

Avem nevoie de mai mult timp pentru a ne cunoaşte mai bine, e şi cazul lui Gheorghiţă. E interesant în campionatul României, echipele de jos pot să învingă echipele din prima parte a clasamentului. O să ne revenim şi o să avem timp, 6 zile, să ne pregătim pentru meciul următor.

Dacă avem un vestiar unit, dacă avem o echipă bună, cu o atmosferă bună putem obţine performanţe”, a declarat Dino Mikanovic pentru digisport.ro, după Farul – U Cluj 0-1.