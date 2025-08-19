"Are psihoza asta" Verdictul lui Mihai Stoica în privinţa lui Dennis Politic, după derby-ul Rapid - FCSB 2-2! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a vorbit despre Dennis Politic, fostul căpitan al lui Dinamo, care a evoluat vârf împins în derby-ul roş-albaştrilor cu Rapid.
Dennis Politic a fost schimbat la pauză cu Daniel Bîrligea în derby-ul Rapid – FCSB 2-2. Intrat în a doua repriză, Daniel Bîrligea a reuşit să marcheze în minutul 61, cu un şut deviat.
Mihai Stoica, despre Dennis Politic: “Are fobia asta a accidentărilor”
„Am văzut că s-a vorbit mult de Politic, a jucat pe altă poziție, mai are nevoie de timp pentru a putea să se pună la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor, de lanțul ăsta interminabil.
Se vede, vrea să facă o prevenție și în timpul meciului, deci clar că are psihoza asta. Este de 20-30 de minute acum, dar este un jucător foarte bun și a demonstrat în dubla cu Drita”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Rapid – FCSB 2-2. Gazdele au revenit pe final de la 0-2
FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Liga 1. Campioana a condus cu 2-0 în derby-ul cu echipa antrenată de Costel Gâlcă.
Oaspeţii au deschis scorul repede pe Arena Naţională, prin Lixandru, care a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 7. Rapid a replicat prin şutul peste poartă al lui Alex Dobre, din minutul 24 şi prima repriză s-a încheiat cu elevii lui Charalambous în avantaj, 1-0.
La pauză roş-albaştrii au efectuat trei schimbări, iar unul dintre noii intraţi, Bîrligea, a şutat periculos în minutul 48. Târnovanu a respins şutul lui Alex Dobre, în minutul 56, pentru ca Bîrligea să primească de la Baba Alhassan, în minutul 61, să pătrundă în careul advers şi să majoreze diferenţa cu un şut deviat.
Koljic a trimis cu capul puţin pe lângă poartă, în minutul 65, iar Ngezana a lovit bara cu o lovitură de cap, în minutul 79. După patru minute, Koljic a înscris frumos, cu călcâiul, din careu şi Rapid părea că poate să forţeze egalarea. Ceea ce s-a şi întâmplat, în minutul 90+2, când Ngezana a greşit şi Koljic a reuşit “dubla”. S-a terminat 2-2, iar giuleştenii au ajuns pe locul secund, cu 12 puncte, în timp ce FCSB ocupă doar al 13-lea loc în Liga 1, cu 5 puncte.