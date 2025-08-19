"Are psihoza asta" Verdictul lui Mihai Stoica în privinţa lui Dennis Politic, după derby-ul Rapid - FCSB 2-2! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a vorbit despre Dennis Politic, fostul căpitan al lui Dinamo, care a evoluat vârf împins în derby-ul roş-albaştrilor cu Rapid.

Dennis Politic a fost schimbat la pauză cu Daniel Bîrligea în derby-ul Rapid – FCSB 2-2. Intrat în a doua repriză, Daniel Bîrligea a reuşit să marcheze în minutul 61, cu un şut deviat.

Mihai Stoica, despre Dennis Politic: “Are fobia asta a accidentărilor”

„Am văzut că s-a vorbit mult de Politic, a jucat pe altă poziție, mai are nevoie de timp pentru a putea să se pună la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor, de lanțul ăsta interminabil.

Se vede, vrea să facă o prevenție și în timpul meciului, deci clar că are psihoza asta. Este de 20-30 de minute acum, dar este un jucător foarte bun și a demonstrat în dubla cu Drita”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Rapid – FCSB 2-2. Gazdele au revenit pe final de la 0-2

FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Liga 1. Campioana a condus cu 2-0 în derby-ul cu echipa antrenată de Costel Gâlcă.