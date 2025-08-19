Ioan Ovidiu Sabău răsuflă ușurat după Farul - "U" Cluj 0-1: "Altădată ne-am supărat, azi îi felicit" - Antena Sport

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Farul în ultimul meci al etapei a șasea din Liga 1, grație reușitei lui Dino Mikanovic. După partida de la Ovidiu, Ioan Ovidiu Sabău a analizat prestația elevilor săi și i-a lăudat pentru modul în care au rezistat peste 80 de minute în 10 oameni.

Antrenorul “șepcilor roșii” a vorbit inclusiv despre Mikanovic, despre prestația puștiului din poartă, Iustin Chirilă, dar și despre o posibilă plecare a lui Issouf Macalou, în contextul unei eventuale despărțiri și de Mamadou Thiam.

Ioan Ovidiu Sabău: “Am avut acea intensitate”

Deși la precedentele meciuri nu a fost mulțumit de jocul echipei sale, Sabău s-a arătat bucuros de rezultatul înregistrat de elevii săi. În plus, managerul clujenilor și-a lăudat toți jucătorii, inclusiv pe cei veniți de pe banca de rezerve.

Sabău a vorbit de asemenea despre determinarea lui Mikanovic, care a atras atenția la flash-interviul de după meci, despre prestația portarului său, Iustin Chirilă, dar și despre posibila despărțire de Macalou. Pe lângă jucătorul din Coasta de Fildeș, Mamadou Thiam are și el o situație incertă pe care a abordat-o antrenorul înainte de meci.

“Am reușit să arătăm bine. Am avut acea intensitate. Am arătat bine încă de la încălzire. Echipa este în creștere, ca și forță în picioare. După eliminare, te închizi, trebuie să alergi mai mult.