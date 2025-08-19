Ioan Ovidiu Sabău răsuflă ușurat după Farul - "U" Cluj 0-1: "Altădată ne-am supărat, azi îi felicit" - Antena Sport

Închide meniul
Ioan Ovidiu Sabău răsuflă ușurat după Farul - "U" Cluj 0-1: "Altădată ne-am supărat, azi îi felicit"

Ioan Ovidiu Sabău răsuflă ușurat după Farul – "U" Cluj 0-1: "Altădată ne-am supărat, azi îi felicit"

Ioan Ovidiu Sabău răsuflă ușurat după Farul – “U” Cluj 0-1: “Altădată ne-am supărat, azi îi felicit”

Andrei Nicolae Publicat: 19 august 2025, 0:31

Ioan Ovidiu Sabău răsuflă ușurat după Farul – U Cluj 0-1: Altădată ne-am supărat, azi îi felicit

Neluţu Sabău, în timpul unui meci - Profimedia Images

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Farul în ultimul meci al etapei a șasea din Liga 1, grație reușitei lui Dino Mikanovic. După partida de la Ovidiu, Ioan Ovidiu Sabău a analizat prestația elevilor săi și i-a lăudat pentru modul în care au rezistat peste 80 de minute în 10 oameni.

Antrenorul “șepcilor roșii” a vorbit inclusiv despre Mikanovic, despre prestația puștiului din poartă, Iustin Chirilă, dar și despre o posibilă plecare a lui Issouf Macalou, în contextul unei eventuale despărțiri și de Mamadou Thiam.

Ioan Ovidiu Sabău: “Am avut acea intensitate”

Deși la precedentele meciuri nu a fost mulțumit de jocul echipei sale, Sabău s-a arătat bucuros de rezultatul înregistrat de elevii săi. În plus, managerul clujenilor și-a lăudat toți jucătorii, inclusiv pe cei veniți de pe banca de rezerve.

Sabău a vorbit de asemenea despre determinarea lui Mikanovic, care a atras atenția la flash-interviul de după meci, despre prestația portarului său, Iustin Chirilă, dar și despre posibila despărțire de Macalou. Pe lângă jucătorul din Coasta de Fildeș, Mamadou Thiam are și el o situație incertă pe care a abordat-o antrenorul înainte de meci.

Am reușit să arătăm bine. Am avut acea intensitate. Am arătat bine încă de la încălzire. Echipa este în creștere, ca și forță în picioare. După eliminare, te închizi, trebuie să alergi mai mult.

Ei merită tot respectul, e munca lor și victoria lor. Vreau să îi felicit pe toți, și pe cei de pe margine. Alădată ne-am supărat, n-am arătat bine, azi vreau să îi felicit pe toți.

Sigur, au fost destul de multe meciuri în care am controlat și tot am pierdut. Pe final pierdeam. Îți pierzi din încredere, moralul la pământ, vezi numai lucrurile negativ. Îți dă o oarecare liniște (n.r. victoria), pentru jucători, antrenori, fanii noștrii.

Pe Mikanovic vreau să îl felicit, are o stare de spirit incredibilă. Nu cedează în niciun moment. Am vrut să îl schimb, nici n-a vrut să audă.

Am riscat (n.r. cu Iustin Chirilă), e un copil. Sunt foarte mulțumit, neașteptat de sigur pe el. Mi-a plăcut că s-a poziționat acolo unde trebuie. A fost în momentul și locrul potrivit.

Noi abia acum începem să ne pregătim bine, foarte mulți jucători au venit destul de târziu, am amestecat pregătirea. Ne-am adaptat la situația jucătorilor care au venit pe rând, sunt greșeli pe care ni le asumăm. Depinde numai de noi dacă suntem preocupați să găsim soluții.

(n.r. despre o posibilă plecare a lui Macalou) Depinde doar de el, are calități foarte frumiase. Și el trebuie să decidă ce vrea să facă, dacă se idenfitifică cu această echipă“, a declarat Sabău, potrivit Digi Sport.

