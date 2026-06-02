Cătălin Cîrjan se operează de două ori! Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo

Alex Masgras Publicat: 2 iunie 2026, 18:08

Cătălin Cîrjan / Profimedia

Cătălin Cîrjan va avea parte de două intervenţii chirurgicale zilele următoare. Convocat de Gică Hagi la echipa naţională, căpitanul lui Dinamo face parte din jucătătorii care au rămas la Mogoşoaia, în timp ce restul “tricolorilor” sunt în Georgia, acolo unde România va juca de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Cîrjan, alături de alţi 9 fotbalişti, au rămas să se recupereze după ce au ajuns târziu la echipa naţională, din cauza barajului pentru Conference League, şi să se pregătească pentru meciul cu Ţara Galilor, de sâmbătă, din Ghencea.

Cătălin Cîrjan se operează imediat după meciurile echipei naţionale

Cu toate acestea, Cătălin Cîrjan nu va pleca imediat după această acţiune în vacanţă. Potrivit prosport.ro, Cîrjan va suferi o intervenţie chirugicală la nas a doua zi după meciul cu Ţara Galilor. Este vorba de o problemă cu care căpitanul “câinilor” se confrunta de mai mult timp, o hipertrofie a cornetelor nazale. El are nevoie de picături pentru a respira normal, chiar şi atunci când nu depune efort fizic.

Cîrjan a amânat această intervenţie pentru a nu lipsi de pe teren, motiv pentru care intervenţia va avea loc imediat după ultimul meci pe care căpitanul lui Dinamo îl va disputa în acest sezon. Nu va fi însă singura intervenţie suferită de acesta.

Aceeaşi sursă susţine că fostul fotbalist de la Arsenal va rezolva şi problema pe care o are la ambii genunchi. În ultimele partide din acest sezon, Cîrjan a evoluat cu dureri mari. El a strâns lichid la ambii genunchi şi are o nevoie de o intervenţie. Pentru a câştiga timp, el a decis să facă acest lucru chiar la începutul vacanţei, pentru a avea suficient timp la dispoziţie pentru recuperare.

