Răspunsul primit de Gigi Becali în privinţa fundaşului dorit la FCSB: “Atât costă, dar nu-l las eu în Liga 1”

Gigi Becali pregăteşte transferurile pentru sezonul viitor la FCSB. Patronul campioanei l-a trecut pe listă şi pe Lisav Eissat, fundaşul de 21 de ani care evoluează la Maccabi Haifa.
Eissat a fost convocat de Gică Hagi la naţională pentru amicalele cu Georgia şi Ţara Galilor, din această lună. Partida de la Tbilisi va fi azi, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Răspunsul primit de Gigi Becali în privinţa lui Lisav Eissat
Florin Manea, impresarul lui Lisav Eissat, a dezvăluit că Maccabi Haifa cere suma de 2,5 milioane de euro în schimbul fundaşului. Acesta a transmis că nu se pune problema ca stopperul să ajungă în Liga 1, în această vară.
“L-am semnat pe Eissat. Colaborez cu agentul lui pe Israel, dar pe tot ceea ce înseamnă în afara Israelului mă ocup eu. În România, n-are ce să caute! Nu-l las eu să vină în România!
În iarnă, am avut ofertă de 1,5 milioane de euro pe el, pe care am refuzat-o. Eu am mare încredere în el. Și dacă ar fi interes din România pentru el, Maccabi cere 2,5 milioane de euro pe el! Cine crezi că dă atâta pe el în România?”, a declarat Florin Manea, conform prosport.ro.
Lisav Eissat a fost pe lista celor de la FCSB şi în iarnă, atunci când şi Dinamo s-a interesat de el. Suma cerută de Maccabi Haifa în schimbul tânărului fundaş a fost însă prea mare pentru cele două rivale din Liga 1.
Lisav Eissat este cotat la suma de 600.000 de euro, el mai având contract cu cei de la Maccabi Haifa până în vara lui 2029. În acest sezon, fundaşul a fost jucător de bază la echipa din Israel, reuşind să bifeze 33 de meciuri, în toate competiţiile.
- Echipa care forţează transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Suma oferită: “E o ţintă accesibilă”
- Probleme uriașe la CFR! 10 fotbaliști și-au depus deja memorii. Neluțu Varga vine de urgență la Cluj
- Ciprian Marica amenință cu plecarea de la Farul: „Fraier nu mi-a stat bine niciodată”. Ce l-a nemulțumit pe acționar
- Cătălin Cîrjan se operează de două ori! Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo
- Prima plecare de la Rapid, în era “Daniel Pancu”. Anunţul oficial al giuleştenilor