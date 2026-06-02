Răspunsul primit de Gigi Becali în privinţa fundaşului dorit la FCSB: “Atât costă, dar nu-l las eu în Liga 1”

Gigi Becali pregăteşte transferurile pentru sezonul viitor la FCSB. Patronul campioanei l-a trecut pe listă şi pe Lisav Eissat, fundaşul de 21 de ani care evoluează la Maccabi Haifa.

Eissat a fost convocat de Gică Hagi la naţională pentru amicalele cu Georgia şi Ţara Galilor, din această lună. Partida de la Tbilisi va fi azi, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Răspunsul primit de Gigi Becali în privinţa lui Lisav Eissat

Florin Manea, impresarul lui Lisav Eissat, a dezvăluit că Maccabi Haifa cere suma de 2,5 milioane de euro în schimbul fundaşului. Acesta a transmis că nu se pune problema ca stopperul să ajungă în Liga 1, în această vară.

“L-am semnat pe Eissat. Colaborez cu agentul lui pe Israel, dar pe tot ceea ce înseamnă în afara Israelului mă ocup eu. În România, n-are ce să caute! Nu-l las eu să vină în România!

În iarnă, am avut ofertă de 1,5 milioane de euro pe el, pe care am refuzat-o. Eu am mare încredere în el. Și dacă ar fi interes din România pentru el, Maccabi cere 2,5 milioane de euro pe el! Cine crezi că dă atâta pe el în România?”, a declarat Florin Manea, conform prosport.ro.