Ciprian Marica amenință cu plecarea de la Farul: „Fraier nu mi-a stat bine niciodată”. Ce l-a nemulțumit pe acționar

Farul Constanța a rămas cu mari emoții în Liga 1, asta după ce a trecut de barajul de promovare/menținere la loviturile de departajare, contra celor de la Chindia Târgoviște.

La două zile distanță, „marinarii” au anunțat despărțirea de Flavius Stoican. Ciprian Marica a aflat din presă numele viitorului antrenor, lucru care l-a nemulțumit.

Ciprian Marica, nemulțumit că nu a fost consultat de Gică Popescu

Ioan Ovidiu Sabău pare să aibă cale liberă către Farul Constanța, iar decizia luată de Gică Popescu l-a nemulțumit pe Ciprian Marica. Acționarul „marinarilor” a amenințat cu plecarea, dacă într-adevăr Neluțu Sabău va fi succesorul lui Stoican.

„Nu știu. Fraier nu am vrut să fiu niciodată. Am încercat să par, dar fraier nu mi-a stat bine niciodată. Dacă e adevărat cu siguranță că va trebui să iau o decizie, cea de a mă retrage.

E clar că nu sunt dorit acolo și nu mai are rost să stau în continuare. E clar. Eu îmi cunosc poziția. Sunt acționar minoritar și nu aș putea influența decizia acționarului majoritar”.