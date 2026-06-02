Ciprian Marica amenință cu plecarea de la Farul: „Fraier nu mi-a stat bine niciodată”. Ce l-a nemulțumit pe acționar

Daniel Işvanca Publicat: 2 iunie 2026, 18:22

Ciprian Marica / Sportpictures

Farul Constanța a rămas cu mari emoții în Liga 1, asta după ce a trecut de barajul de promovare/menținere la loviturile de departajare, contra celor de la Chindia Târgoviște.

La două zile distanță, „marinarii” au anunțat despărțirea de Flavius Stoican. Ciprian Marica a aflat din presă numele viitorului antrenor, lucru care l-a nemulțumit.

Ciprian Marica, nemulțumit că nu a fost consultat de Gică Popescu

Ioan Ovidiu Sabău pare să aibă cale liberă către Farul Constanța, iar decizia luată de Gică Popescu l-a nemulțumit pe Ciprian Marica. Acționarul „marinarilor” a amenințat cu plecarea, dacă într-adevăr Neluțu Sabău va fi succesorul lui Stoican.

„Nu știu. Fraier nu am vrut să fiu niciodată. Am încercat să par, dar fraier nu mi-a stat bine niciodată. Dacă e adevărat cu siguranță că va trebui să iau o decizie, cea de a mă retrage.

E clar că nu sunt dorit acolo și nu mai are rost să stau în continuare. E clar. Eu îmi cunosc poziția. Sunt acționar minoritar și nu aș putea influența decizia acționarului majoritar”.

„Mă retrag”

„Dar fair-play pentru un partener mi se pare corect să stai de vorbă, măcar să-l informezi de deciziile pe care le iei. Nu cred că cer prea mult. Nu cred că sunt exagerat. Repet, asta dacă decizia e luată.

Gică e acționar majoritar și el ia decizii. Ar fi putut să-mi dea telefon să mă informeze. O relație între doi parteneri e bazată pe încredere. Nu am avut o discuție cu el pe tema asta. Poate nu a luat o hotărâre. Dar dacă a luat-o mă retrag”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.

