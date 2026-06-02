Prima plecare de la Rapid, în era “Daniel Pancu”. Anunţul oficial al giuleştenilor

Rapid a oficializat prima plecare, după revenirea lui Daniel Pancu. Giuleştenii au anunţat că Mauro Pederzoli s-a despărţit de echipă.

Italianul a îndeplinit funcţia de director sportiv la Rapid, timp de un sezon. El a fost adus de Dan Şucu în vara anului trecut, din Italia.

Prima plecare de la Rapid, în era “Daniel Pancu

Cei de la Rapid au postat pe paginile oficiale ale clubului un mesaj de mulţumire pentru Mauro Pederzoli, anunţându-i plecarea acestuia de la echipă.

“Colaborarea dintre FC Rapid și directorul sportiv Mauro Pederzoli a ajuns la final. Pe această cale, îi mulțumim pentru munca depusă, profesionalismul și dedicarea sa și îi urăm mult succes în viitor. Grazie, Mauro!”, a anunţat Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

La postarea publicată de giuleştenii, mai mulţi fani au reacţionat, criticându-l pe Mauro Pederzoli pentru rezultatele dezamăgitoare înregistrate de echipă în sezonul trecut. “Mulţumim pentru nimic”, “Şi el mulţumeşte pentru vacanţa plătită în România” şi “Ce a făcut pentru salariul pe care l-a luat?”, au fost doar câteva dintre reacţiile fanilor Rapidului, la postarea privind plecarea lui Mauro Pederzoli.