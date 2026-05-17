Fiica de 16 ani a campionului mondial s-a căsătorit. Câţi ani are soţul ei şi detaliul care a surprins la nuntă

Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 12:02

Venezuela Fury/ Instagram

Venezuela, fiica de 16 ani a campionului mondial la box Tyson Fury, s-a căsătorit cu iubitul ei Noah Price, care are 18 ani.

Mireasa, în vârstă de 16 ani, a purtat o rochie albă din dantelă, cu trenă de 15 metri. Venezuela a asortat ţinuta cu o pereche de crocşi, pe care, conform declaraţiilor anterioare pentru Scottish Sun, intenţiona să le poarte la nuntă.

Venezuela a fost însoţită de tatăl ei, Tyson, în vârstă de 37 de ani, şi de mama ei, Paris Fury, precum şi de 18 domnişoare de onoare, printre care şi verişoara ei, Bambi Fury, în vârstă de 3 ani – fiica fratelui vitreg al lui Tyson, Tommy Fury, şi a lui Molly-Mae Hague.

Surorile ei mai mici, Valencia, în vârstă de 8 ani, şi Athena, în vârstă de 4 ani, au făcut, de asemenea, parte din alaiul nunţii. The Daily Mail a relatat că Peter Andre a susţinut un spectacol.

La rândul său, Price, în vârstă de 18 ani, purta pantaloni negri şi o vestă albă.

Tinerii căsătoriţi au pozat împreună în faţa capelei după ce şi-au spus “Da”. Tatăl miresei, Tyson, îmbrăcat într-un costum clasic, complet negru, a făcut şi el câteva fotografii alături de fiica sa adolescentă.

Biserica în care a avut loc nunta a fost, se pare, închisă publicului pe durata ceremoniei, a raportat Metro U.K.

Cu toate acestea, o echipă de filmare a imortalizat ziua specială a lui Venezuela şi Price, care se aşteaptă să fie difuzată în cadrul emisiunii familiei de pe Netflix, “At Home with the Furys”, potrivit publicaţiei.

Mesajul postat de Venezuela, fiica lui Tyson Fury, înainte de nuntă

Înainte de ceremonie, Venezuela a postat un videoclip pe TikTok în care se vede cum se trezeşte în ziua nunţii. Se putea vedea cu bigudiuri în păr şi cu măşti sub ochi, în timp ce imita o voce din serialul Friends.

“Mă mărit astăzi”, a spus Venezuela în timp ce se dădea jos din pat, înainte de a cădea. Ridicându-se, a spus: “Cred că tocmai mi-am rupt o coastă, dar nu-mi pasă pentru că astăzi este ziua nunţii mele. Ziua mea a sosit în sfârşit!”
Venezuela s-a logodit cu Price la petrecerea de aniversare a celor 16 ani.

Ea a împărtăşit un videoclip cu cererea în căsătorie surpriză pe Instagram Stories la momentul respectiv.

Ulterior, ea a postat o imagine în prim-plan a inelului ei de logodnă cu diamant, scriind în descrierea acelei postări: “Ne căsătorim. Sunt atât de fericită.”

În ciuda vârstei sale fragede, părinţii Venezuelei şi-au exprimat sprijinul pentru căsătoria fiicei lor.

“Venezuela este foarte matură pentru vârsta ei”, a declarat Paris pentru ziarul britanic Mirror. “A realizat atât de multe într-un timp atât de scurt doar datorită personalităţii sale şi faptului că are şase fraţi şi surori mai mici pe care i-a ajutat să crească.”

“Nu pot să o condamn, pentru că eu aveam 17 ani când m-am logodit”, a continuat ea. “Este evident că îmi calcă pe urme, aşa că cum aş putea să o judec în vreun fel? Ştiu că este tânără. Dar cred că a găsit persoana pe care o iubeşte şi, dacă este fericită, o voi susţine în totalitate.”

