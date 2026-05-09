“Ce pot face, să mă sinucid?”. Întrebarea care l-a enervat pe Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – FC Argeş

Zeljko Kopic (48 de ani) a prefaţat confruntarea dintre Dinamo şi FC Argeş. Cele două se vor întâlni în etapa a opta a play-off-ului, meciul urmând să se dispute duminică, de la ora 19:00, pe arena Arcul de Triumf.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a fost învinsă dramatic de Universitatea Craiova, scor 1-2, în runda trecută. Partida a creat un scandal uriaş, după un posibil offside la golul victoriei marcat de Steven Nsimba, pe final.

Zeljko Kopic a răbufnit, înainte de Dinamo – FC Argeş

Întrebat despre greşeala de arbitraj din meciul cu oltenii, Zeljko Kopic a oferit un răspuns dur: “Ce pot face, să mă sinucid?”, a spus antrenorul croat, la conferinţă.

Kopic a transmis că întreaga concentrare a sa şi a elevilor săi s-a mutat asupra partidei cu FC Argeş. Antrenorul croat a vorbit şi despre noua siglă, pe care oficialii lui Dinamo o vor modifica, în urma reacţiilor negative venite din partea suporterilor.

“În ceea ce privește arbitrajul cu Craiova, nu-i mai pasă nimănui, concentrarea este pe meciul următor.