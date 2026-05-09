“Ce pot face, să mă sinucid?”. Întrebarea care l-a enervat pe Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – FC Argeş

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 13:16

Zeljko Kopic, la conferinţa de presă/ AntenaSport

Zeljko Kopic (48 de ani) a prefaţat confruntarea dintre Dinamo şi FC Argeş. Cele două se vor întâlni în etapa a opta a play-off-ului, meciul urmând să se dispute duminică, de la ora 19:00, pe arena Arcul de Triumf.

Dinamo a fost învinsă dramatic de Universitatea Craiova, scor 1-2, în runda trecută. Partida a creat un scandal uriaş, după un posibil offside la golul victoriei marcat de Steven Nsimba, pe final.

Zeljko Kopic a răbufnit, înainte de Dinamo – FC Argeş

Întrebat despre greşeala de arbitraj din meciul cu oltenii, Zeljko Kopic a oferit un răspuns dur: “Ce pot face, să mă sinucid?”, a spus antrenorul croat, la conferinţă.

Kopic a transmis că întreaga concentrare a sa şi a elevilor săi s-a mutat asupra partidei cu FC Argeş. Antrenorul croat a vorbit şi despre noua siglă, pe care oficialii lui Dinamo o vor modifica, în urma reacţiilor negative venite din partea suporterilor.

“În ceea ce privește arbitrajul cu Craiova, nu-i mai pasă nimănui, concentrarea este pe meciul următor.

În ceea ce privește situația cu suporterii, am beneficiat tot sezonul de sprijinul lor, o vom face și acum. Unii vor fi în interiorul stadionului, alții afară, dar trebuie să jucăm cât putem de bine pentru club, pentru noi toți și pentru toții suporterii, indiferent unde stau. Au demonstrat de multe ori că sunt în spatele echipei și al clubului.

În opinia mea, cel mai important este să existe o comunicare bună între club și suporteri. Antrenorii vin și pleacă, jucătorii la fel, dar ei rămân, sunt mereu aproape de echipă, o sprijină. Este evident că unele aspecte ale comunicării nu au fost la cel mai bun nivel, nu au fost mulțumiți cu asta.

Din informațiile mele, clubul va încerca în următoarea perioadă să repare această situație, pentru a avea o atmosferă mai bună. Le înțeleg poziția, ține de noi să luptăm pentru echipă, pentru suporteri, să dăm totul pe teren. Doar asta putem face“, a declarat Zeljko Kopic.

De asemenea, Kopic a anunţat că trei jucători nu vor fi apţi pentru duelul cu FC Argeş, anume Karamoko, Soro şi Mărginean: “Karamoko încă are probleme, Mărginean la fel, Alberto Soro nu este pregătit pentru acest joc, va lipsi o vreme. Nu suntem în cel mai bun moment din punctul de vedere al efectivului, dar asta este. Vom vedea până mâine ce opțiuni vom considera a fi cele mai bune. Avem ideile noastre, dar vrem să le ținem pentru noi”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.

