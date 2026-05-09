Home | Fotbal | Liga 1 | “Merită respect”. Ionuţ Lupescu, reacţie dură despre noua siglă a lui Dinamo: “Cei 75 de ani de istorie nu mai contează”

“Merită respect”. Ionuţ Lupescu, reacţie dură despre noua siglă a lui Dinamo: “Cei 75 de ani de istorie nu mai contează”

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 14:57

Comentarii
Merită respect. Ionuţ Lupescu, reacţie dură despre noua siglă a lui Dinamo: Cei 75 de ani de istorie nu mai contează

Noua siglă a lui Dinamo/ Facebook

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ionuţ Lupescu (57 de ani) a oferit o reacţie dură despre noua siglă a lui Dinamo. Fostul internaţional a declarat că oficialii lui Dinamo copiază modelul impus de cei de la FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Lupescu a transmis că după schimbarea de identitate prezentată de Andrei Nicolescu, cei 75 de ani de istorie ai lui Dinamo, până la venirea noii conduceri, “nu mai contează”.

Ionuţ Lupescu, reacţie dură despre noua siglă a lui Dinamo

Ionuţ Lupescu a mai declarat că suporterii meritau mai mult respect, iar oficialii echipei ar fi trebuit să se consulte cu ei înaintea prezentării noii sigle. Fanii au anunţat că vor protesta la duelul cu FC Argeş şi nu vor intra pe stadion.

“(N.r. Sigla cum vi se pare?) Să schimbăm subiectul. (N.r. Despre protestul suporterilor) Bine că am fost plecat când a apărut acest lucru, că dacă eram aici, poate eram mai impulsiv. Într-adevăr, nu e ceea ce trebuie. Din păcate, uşor, uşor, copiază ce au făcut cei de la Federaţie, schimbă identitatea. Din 2014, la Federaţie, de atunci s-a inventat fotbalul în România, cei 105-110 ani nu au mai existat.

Acelaşi lucru se pare că se întâmplă şi aici, după 2-3 ani, cei 75 de ani pe care Dinamo i-a avut în sportul românesc se pare că nu mai contează. E păcat că nu se consultă cu cei care trebuie, cu suporterii în primul rând. Şi eu sunt suporter, dacă nu erau ei, acest club nu mai exista. Cred că ar fi meritat mult mai mult respect. Eu cred că, cu siguranţă, pe noul stadion această siglă nu o să apară, am văzut un video cu această siglă pe noul stadion”, a declarat Ionuţ Lupescu.

Reclamă
Reclamă
Noua emblemă a lui Dinamo / Facebook Dinamo Bucuresti
Noua emblemă a lui Dinamo / Facebook Dinamo Bucuresti
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Observator
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Cine este fostul jucător de la Dinamo și de la națională care speră să ajungă președinte al FRF: ”Vreau să ajut fotbalul românesc”
Fanatik.ro
Cine este fostul jucător de la Dinamo și de la națională care speră să ajungă președinte al FRF: ”Vreau să ajut fotbalul românesc”
14:40

LIVE VIDEORomânia – China 0-1 e ACUM în AntenaPLAY, în semifinalele la Campionatele Mondiale! Bernie Szocs intră la masă
14:35

Situaţie dezastruoasă pentru Mirel Rădoi în Turcia! Ce se întâmplă la Gaziantep
14:12

Lazio – Inter LIVE SCORE (19:00). Primul meci pentru echipa lui Cristi Chivu, după câştigarea titlului
13:54

Mexicanii fac orice pentru Campionatul Mondial 2026: anul şcolar se va închide cu 40 de zile mai devreme
13:50

Marius Şumudică, ofertat să revină în antrenorat. Anunţul făcut: “Sunt aproape. Îmi doresc să se realizeze”
13:36

3 ceremonii fastuoase de deschidere la Campionatul Mondial 2026
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 5 VideoJurnal Antena Sport | Servește pentru marile victorii 6 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț