“Merită respect”. Ionuţ Lupescu, reacţie dură despre noua siglă a lui Dinamo: “Cei 75 de ani de istorie nu mai contează”

Ionuţ Lupescu (57 de ani) a oferit o reacţie dură despre noua siglă a lui Dinamo. Fostul internaţional a declarat că oficialii lui Dinamo copiază modelul impus de cei de la FRF.

Ionuţ Lupescu a transmis că după schimbarea de identitate prezentată de Andrei Nicolescu, cei 75 de ani de istorie ai lui Dinamo, până la venirea noii conduceri, “nu mai contează”.

Ionuţ Lupescu a mai declarat că suporterii meritau mai mult respect, iar oficialii echipei ar fi trebuit să se consulte cu ei înaintea prezentării noii sigle. Fanii au anunţat că vor protesta la duelul cu FC Argeş şi nu vor intra pe stadion.

“(N.r. Sigla cum vi se pare?) Să schimbăm subiectul. (N.r. Despre protestul suporterilor) Bine că am fost plecat când a apărut acest lucru, că dacă eram aici, poate eram mai impulsiv. Într-adevăr, nu e ceea ce trebuie. Din păcate, uşor, uşor, copiază ce au făcut cei de la Federaţie, schimbă identitatea. Din 2014, la Federaţie, de atunci s-a inventat fotbalul în România, cei 105-110 ani nu au mai existat.

Acelaşi lucru se pare că se întâmplă şi aici, după 2-3 ani, cei 75 de ani pe care Dinamo i-a avut în sportul românesc se pare că nu mai contează. E păcat că nu se consultă cu cei care trebuie, cu suporterii în primul rând. Şi eu sunt suporter, dacă nu erau ei, acest club nu mai exista. Cred că ar fi meritat mult mai mult respect. Eu cred că, cu siguranţă, pe noul stadion această siglă nu o să apară, am văzut un video cu această siglă pe noul stadion”, a declarat Ionuţ Lupescu.