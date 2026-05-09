Adrian Ilie a dat verdictul în lupta pentru titlu după CFR – Craiova: “Pe ea o văd campioană”

Andrei Nicolae Publicat: 9 mai 2026, 16:27

Lupta pentru titlul din Liga 1 pare să fi rămas o afacere în doi, după ce CFR Cluj a obţinut un singur punct din confruntarea cu Universitatea Craiova, care se află la patru puncte de “U” Cluj, “şepcile roşii” având un meci în minus. Cu două săptămâni înainte de finalul sezonului, situația din campionatul României a fost analizată de Adrian Ilie, care crede că echipa lui Filipe Coelho va pune mâna pe trofeul mult râvnit.

Universitatea Craiova și “U” Cluj urmează să se lupte în finalul stagiunii pentru titlul din România, iar în ultima perioadă, diverși specialiști sau foști fotbaliști au prezis cine va câștiga campionatul. Printre aceștia s-a numărat și Adrian Ilie, fostul mare atacant trecut pe la Steaua sau Valencia, care crede că bătălia pentru trofeu va fi câștigată de olteni.

Universitatea Craiova va fi campioană, crede Adrian Ilie

Prezent la un eveniment caritabil, “Cobra” este de părere că Univ. Craiova a scos-o pe CFR Cluj din lupta pentru titlu odată cu egalul de ieri și că deși nu a prestat cel mai bun fotbal în ultimele meciuri, va încheia campionatul pe primul loc. În ceea ce privește lupta cu “U” atât pentru titlu, cât și pentru Cupa României, Ilie a declarat că ar fi mulțumit să le vadă pe cele două cluburi cu câte un trofeu la finalul stagiunii.

Pe Craiova o văd campioană, a făcut un meci egal, a scos-o pe CFR din cursă şi cred că o să fie campioană. Ultimele partide nu au fost aşa reuşite, dar au scos punctele necesare pentru a sta pe primul loc. O să fie două finale, nu vreau să se supere nimeni, să împartă trofeele“, a spus fostul mare atacant român.

După egalul cu CFR Cluj, Universitatea Craiova a ajuns la 46 de puncte în play-off-ul Ligii 1, cu opt meciuri disputate. “U” Cluj se poate apropia la unul singur în cazul în care o va învinge pe Rapid sâmbătă seara, într-un duel în care giuleștenii nu vor putea conta pe Alex Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport.

