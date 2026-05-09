Iranul şi-a confirmat participarea la Campionatul Mondial. Apelul făcut către organizatori: “Nu renunţăm”

Federaţia Iraniană de Fotbal a afirmat sâmbătă că echipa naţională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca ţările gazdă – Statele Unite, Mexic şi Canada – să accepte condiţiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP.

Această solicitare vine după ce, luna trecută, Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a preşedintelui federaţiei iraniene înaintea Congresului FIFA, din cauza legăturilor acestuia cu Gardienii Revoluţiei Islamice, desemnate drept organizaţie teroristă de către Ottawa în 2024.

Iranul şi-a confirmat participarea la Campionatul Mondial

Participarea Iranului la turneu, care se va desfăşura în perioada 11 iunie – 19 iulie, este înconjurată de incertitudini de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu la sfârşitul lunii februarie, în urma atacurilor aeriene lansate de Statele Unite şi Israel.

„Vom participa cu siguranţă la Cupa Mondială din 2026, dar ţările gazdă trebuie să ţină seama de preocupările noastre”, a declarat federaţia iraniană pe site-ul său oficial. „Vom participa la turneu, dar fără a renunţa la credinţele, cultura şi convingerile noastre”, a adăugat aceasta, afirmând că „nicio putere externă nu poate priva Iranul de participarea la o competiţie pentru care s-a calificat pe merit”.

10 condiţii pentru participarea la Cupa Mondială

Preşedintele federaţiei, Mehdi Taj, a declarat vineri că Teheranul a stabilit 10 condiţii pentru participarea la eveniment, solicitând garanţii cu privire la tratamentul rezervat ţării.