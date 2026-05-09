Hansi Flick nu vrea să fie distras de scandalul Realului înaintea meciului care poate decide titlul: „Nu este echipa mea”

Barcelona este la doar 90 de minute distanță de câștigarea celui de-al doilea titlu consecutiv în Spania. Formația antrenată de Hansi Flick primește duminică seară vizita Realului și are nevoie de cel puțin o remiză pentru a deveni campioană din punct de vedere matematic.

Situația tensionată din tabăra „los blancos” poate cântări enorm în evoluția madrilenilor, însă tehnicianul Barcelonei nu vrea să se gândească la un meci facil.

Hansi Flick, concentrat înaintea meciului cu Real Madrid

Hansi Flick este pe punctul de a scrie o nouă pagină de istorie la Barcelona, catalanii fiind la doar 90 de minute distanță de câștigarea unui nou titlu cu gruparea „blaugrana”.

Întrebat despre scandalul momentului de la Real Madrid, Hansi Flick a explicat că un astfel de context este posibil oriunde, însă a subliniat că nu a acordat o mare importanță veștii, fiind concentrat pe pregătirea jocului.

„Pentru mine, ceea ce trebuie să facem este să jucăm și să ne concentrăm pe fotbalul nostru. Am avut un sezon fantastic și vreau să văd același nivel și același stil mâine. Știu că tensiunea este mare. El Clasico este tot ce are mai bun de oferit fotbalul spaniol. Vrem să jucăm ca o echipă, ca un tot unitar. Nu mă concentrez pe altceva.