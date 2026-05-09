Hansi Flick nu vrea să fie distras de scandalul Realului înaintea meciului care poate decide titlul: „Nu este echipa mea”

Barcelona este la doar 90 de minute distanță de câștigarea celui de-al doilea titlu consecutiv în Spania. Formația antrenată de Hansi Flick primește duminică seară vizita Realului și are nevoie de cel puțin o remiză pentru a deveni campioană din punct de vedere matematic.
Situația tensionată din tabăra „los blancos” poate cântări enorm în evoluția madrilenilor, însă tehnicianul Barcelonei nu vrea să se gândească la un meci facil.
Hansi Flick, concentrat înaintea meciului cu Real Madrid
Hansi Flick este pe punctul de a scrie o nouă pagină de istorie la Barcelona, catalanii fiind la doar 90 de minute distanță de câștigarea unui nou titlu cu gruparea „blaugrana”.
Întrebat despre scandalul momentului de la Real Madrid, Hansi Flick a explicat că un astfel de context este posibil oriunde, însă a subliniat că nu a acordat o mare importanță veștii, fiind concentrat pe pregătirea jocului.
„Pentru mine, ceea ce trebuie să facem este să jucăm și să ne concentrăm pe fotbalul nostru. Am avut un sezon fantastic și vreau să văd același nivel și același stil mâine. Știu că tensiunea este mare. El Clasico este tot ce are mai bun de oferit fotbalul spaniol. Vrem să jucăm ca o echipă, ca un tot unitar. Nu mă concentrez pe altceva.
Obiectivul nostru este să câștigăm acasă. Avem o echipă fantastică, iar fanii ne susțin. Dar și pentru ei, pentru Real Madrid, este tot un Clásico și toată lumea va da 100%. Ei vor să câștige. Clasico este important pentru toată lumea.
Sunt concentrat pe acest meci, nu este un joc obișnuit. Este special pentru toți. Dar nu știu dacă este cel mai important. Este important pentru club, pentru fani, pentru jucători, pentru antrenori… vrem să câștigăm titlul, al doilea consecutiv. Nu este ceva normal să câștigi două campionate la rând. Știm exact cum vrem să jucăm”, a declarat Hansi Flick, potrivit MARCA.
Hansi Flick: „Toți facem greșeli și suntem oameni”
„Aici, relația dintre toți jucătorii este fantastică, iar La Masia are o valoare specială datorită conexiunii pe care o au între ei. Clubul trebuie să continue această filosofie de dezvoltare a tinerelor talente. Nu voi spune că nu există conflicte.
Toți facem greșeli și suntem oameni, dar trebuie să știi cum să reacționezi. Sunt fericit cu echipa mea, vorbesc cu ei, îi ascult. Comunicarea este foarte bună și asta este important pentru munca noastră.
Cred că aceste lucruri se întâmplă peste tot în lume, nu este ceva specific doar lui Real Madrid. Am fost puțin surprins, dar nu sunt îngrijorat, pentru că nu este echipa mea”, a concluzionat Flick.
