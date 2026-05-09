Home | Fotbal | La Liga | Hansi Flick nu vrea să fie distras de scandalul Realului înaintea meciului care poate decide titlul: „Nu este echipa mea”

Hansi Flick nu vrea să fie distras de scandalul Realului înaintea meciului care poate decide titlul: „Nu este echipa mea”

Daniel Işvanca Publicat: 9 mai 2026, 16:16

Comentarii
Hansi Flick nu vrea să fie distras de scandalul Realului înaintea meciului care poate decide titlul: Nu este echipa mea”

Hansi Flick / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Barcelona este la doar 90 de minute distanță de câștigarea celui de-al doilea titlu consecutiv în Spania. Formația antrenată de Hansi Flick primește duminică seară vizita Realului și are nevoie de cel puțin o remiză pentru a deveni campioană din punct de vedere matematic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situația tensionată din tabăra „los blancos” poate cântări enorm în evoluția madrilenilor, însă tehnicianul Barcelonei nu vrea să se gândească la un meci facil.

Hansi Flick, concentrat înaintea meciului cu Real Madrid

Hansi Flick este pe punctul de a scrie o nouă pagină de istorie la Barcelona, catalanii fiind la doar 90 de minute distanță de câștigarea unui nou titlu cu gruparea „blaugrana”.

Întrebat despre scandalul momentului de la Real Madrid, Hansi Flick a explicat că un astfel de context este posibil oriunde, însă a subliniat că nu a acordat o mare importanță veștii, fiind concentrat pe pregătirea jocului.

„Pentru mine, ceea ce trebuie să facem este să jucăm și să ne concentrăm pe fotbalul nostru. Am avut un sezon fantastic și vreau să văd același nivel și același stil mâine. Știu că tensiunea este mare. El Clasico este tot ce are mai bun de oferit fotbalul spaniol. Vrem să jucăm ca o echipă, ca un tot unitar. Nu mă concentrez pe altceva.

Reclamă
Reclamă

Obiectivul nostru este să câștigăm acasă. Avem o echipă fantastică, iar fanii ne susțin. Dar și pentru ei, pentru Real Madrid, este tot un Clásico și toată lumea va da 100%. Ei vor să câștige. Clasico este important pentru toată lumea.

Sunt concentrat pe acest meci, nu este un joc obișnuit. Este special pentru toți. Dar nu știu dacă este cel mai important. Este important pentru club, pentru fani, pentru jucători, pentru antrenori… vrem să câștigăm titlul, al doilea consecutiv. Nu este ceva normal să câștigi două campionate la rând. Știm exact cum vrem să jucăm”, a declarat Hansi Flick, potrivit MARCA.

Hansi Flick: „Toți facem greșeli și suntem oameni”

„Aici, relația dintre toți jucătorii este fantastică, iar La Masia are o valoare specială datorită conexiunii pe care o au între ei. Clubul trebuie să continue această filosofie de dezvoltare a tinerelor talente. Nu voi spune că nu există conflicte.

Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din telenovele ca Secretul Mariei sau Vocea Inimii, a murit la 56 de aniActorul Ioan Isaiu, cunoscut din telenovele ca Secretul Mariei sau Vocea Inimii, a murit la 56 de ani
Reclamă

Toți facem greșeli și suntem oameni, dar trebuie să știi cum să reacționezi. Sunt fericit cu echipa mea, vorbesc cu ei, îi ascult. Comunicarea este foarte bună și asta este important pentru munca noastră.

Cred că aceste lucruri se întâmplă peste tot în lume, nu este ceva specific doar lui Real Madrid. Am fost puțin surprins, dar nu sunt îngrijorat, pentru că nu este echipa mea”, a concluzionat Flick.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român a dat lovitura în Islanda, după ce a spart sistemul unei bănci și a furat 400.000 de euro
Observator
Un român a dat lovitura în Islanda, după ce a spart sistemul unei bănci și a furat 400.000 de euro
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Ce se întâmplă cu fotbalistul: informațiile oferite de club. Update exclusiv
Fanatik.ro
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Ce se întâmplă cu fotbalistul: informațiile oferite de club. Update exclusiv
17:14

Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS”
16:57

Uluitor! Aubameyang, exclus din lot după ce și-a stropit un coechipier cu extinctorul
16:46

“E o prostie”. Momentul în care Danny Armstrong a cedat când a vorbit despre protestul suporterilor lui Dinamo
16:38

FCSB, cea mai valoroasă echipă a României! Cum arată topul celor mai bine cotate cluburi din Liga 1
16:27

Adrian Ilie a dat verdictul în lupta pentru titlu după CFR – Craiova: “Pe ea o văd campioană”
16:26

Liverpool – Chelsea 1-1. „Cormoranii” nu sunt siguri de locul de Champions League
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 5 VideoJurnal Antena Sport | Servește pentru marile victorii 6 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1