Liverpool – Chelsea 1-1. „Cormoranii” nu sunt siguri de locul de Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 9 mai 2026, 16:26

Cadru din Liverpool - Chelsea / Profimedia

Liverpool și Chelsea au fost cele care au deschis etapa cu numărul 36 din Premier League. Campioana en-titre are emoții în a-și securiza un loc de UEFA Champions League, în timp ce gruparea londoneză ar putea rata prezența în cupele europene.

Scorul final al confruntării de pe Anfield a fost 1-1, asta deși Chelsea a marcat și golul al doilea în repriza secundă, care a fost anulat în cele din urmă pentru ofsaid.

Liverpool tremură pentru locul de Champions League

Liverpool și Chelsea au mari probleme în acest final de sezon de Premier League. Campioana Angliei a fost de nerecunoscut în această stagiune, iar formația antrenată de Arne Slot ar putea încheia campionatul în afara zonei de Champions League.

Constrânși de această situație, „cormoranii” au deschis scorul după doar șase minute prin olandezul Ryan Gravenberch, însă Enzo Fernandez a restabilit egalitatea până la pauză (min 35).

În partea secundă, londonezii au înscris iarăși prin Cole Palmer, dar reușita nu a fost validată din cauza unui ofsaid. Gazdele au putut da și ele lovitura, dar Van Dijk a nimerit bara, cu 15 minute înainte de final. S-a terminat 1-1, iar Chelsea are toate șansele să încheie sezonul în afara locurile de cupe europene.

