Marius Şumudică, ofertat să revină în antrenorat. Anunţul făcut: “Sunt aproape. Îmi doresc să se realizeze”

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 13:50

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Marius Şumudică (55 de ani) a fost ofertat pentru revenirea în antrenorat. “Şumi” a făcut anunţul, dezvăluind că este dorit de o echipă din Asia.

Marius Şumudică este liber de contract de la jumătatea lunii martie, după ce s-a despărţit de Al-Okhdood. El a condus echipa din Arabia Saudită în 14 partide, având o medie de 0,57 puncte obţinute per meci.

Marius Şumudică a dezvăluit că o echipă din China l-a pus pe listă pe el şi alţi doi antrenori. “Şumi” îşi doreşte ca el să fie alesul.

Totodată, întrebat despre posibilele reveniri la CFR Cluj sau Rapid, Marius Şumudică a oferit un răspuns categoric. Acesta a transmis că nu se pune problema să revină în Liga 1.

Nu se pune problema în momentul de față ca Șumudică să meargă la CFR sau la Rapid. Sunt mai aproape de un alt proiect. Îmi doresc foarte mult să se realizeze. Nu știu ce șanse am. Se alege între trei antrenori. E o zonă îndepărtată (n.r. China).

Deocamdată nu se pune problema să ajung eu la CFR. Nici nu m-am gândit până acum la așa ceva. Am o relație bună cu Marian Copilu. Eu cu Marian Copilu luăm masa o dată la două-trei zile. Nu mă ascund. Nu am nicio problemă cu Neluțu Varga. Din ce citesc, Edi Iordănescu e favorit. Asta, sigur, dacă pleacă Pancu. Mai puțin probabil să ajung eu. Și mai puțin probabil e să ajung eu la Rapid. Eu nu sunt ranchiunos“, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

