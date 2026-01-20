Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație

Andrei Nicolae Publicat: 20 ianuarie 2026, 19:18

Wilhelm Loeper, în timpul unui antrenament / Profimedia

Cazul suedezului Wilhelm Loeper a provocat intrigă în Liga 1, în contextul în care el susține a semnat din greșeală cu Csikszereda, fiind pregătit să evolueze într-o altă țară, mai exact în Coreea de Sud. Cu toate acestea, se pare că fotbalistul adus de la Helsingborgs IF va rămâne în România, după ce ciucanii l-au amenințat că vor demara un proces la FIFA în cazul în care nu va juca pentru echipa lui Ilyes.

Wilhelm Loeper este un nume care va fi cu siguranță ținut minte de cei de la Csikszereda, deși nu a apucat să joace niciun minut pentru formația din Harghita. Zilele trecute, s-a aflat că el se afla în Coreea de Sud pe 5 ianuarie, unde era gata să discute mutarea sa la Incheon United, deși deja își pusese semnătura pe un contract alături de ciucani după ce i-a dat un mandat impresarului său.

Wilhelm Loeper rămâne în România la Csikszereda

Loeper a fost și prezentat oficial de Csikszereda la o zi distanță, pe 6 ianuarie, iar echipa din Liga 1 l-a chemat pe fotbalist la antrenamente, susținând că mutarea sa a fost deja înregistrată. După ce Loeper a plecat din Coreea de Sud pentru a-și rezolva situația, se pare că acest caz a ajuns la final.

Potrivit gsp.ro, fotbalistul nordic s-a alăturat lotului lui Robert Ilyes și va rămâne până la urmă în România, deși el era pregătit acum două săptămâni să semneze în Asia. Sursa citată notează că formația din Miercurea Ciuc nu a lăsat garda jos în ciuda acestei neînțelegeri și că i-au transmis sportivului că se vor adresa celor de la FIFA, astfel încât contractul semnat să fie respectat.

Astfel, ca Loeper să nu aibă probleme cu forul mondial, a decis să stea în România. Suedezul a evoluat de-a lungul carierei sale doar în țara natală până acum, în ultimii cinci jucând pentru Helsingborgs IF, în tricoul căreia a adunat 140 de partide.

