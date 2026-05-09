Lionel Messi îl vrea pe Neymar la Campionatul Mondial. Mesaj pentru Carlo Ancelotti: “E unul dintre cei mai buni”

Lionel Messi (38 de ani) îşi doreşte ca Neymar (34 de ani) să fie convocat de Carlo Ancelotti (66 de ani) la Campionatul Mondial. Turneul final găzduit de SUA, Mexic şi Canada va fi live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Neymar a fost ultima dată convocat la echipa naţională a Braziliei la finalul lui 2023, pentru partidele din preliminariile Copei America. De atunci, starul lui Santos s-a confruntat atât cu accidentări, cât şi cu fluctuaţii de formă, motiv pentru care nu a mai fost luat în calcul.

Recent, Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei, a anunţat că-i va convoca la Campionatul Mondial doar pe cei mai în formă jucători, Neymar luptându-se pentru un loc în lotul final al naţionalei sale.

Lionel Messi a fost întrebat despre situaţia fostului său coechipier de la Barcelona şi PSG. Starul lui Inter Miami şi-ar dori să-l vadă pe Neymar reprezentând pentru o ultimă dată Brazilia, la Campionatul Mondial.

“Vrem ca cei mai buni jucători să fie acolo (n.r. la Campionatul Mondial) şi Neymar, indiferent de forma lui, este întotdeauna unul dintre ei. Ar fi minunat să-l văd la Mondial, dat fiind ce înseamnă el pentru Brazilia şi pentru fotbal”, a declarat Lionel Messi, conform mundodeportivo.com.