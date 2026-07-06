Vinicius explică de ce nu a executat lovitura de la 11 metri din timpul meciului cu Norvegia

Vinicius, vedeta echipei naţionale a Braziliei i-a oferit mingea lui Bruno Guimaraes, care a ratat în prima repriză un penalty care ar fi permis Seleccao să preia conducerea în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale.
„Bruno şutează mai bine decât mine.” Acesta este argumentul invocat de Vinicius Junior în faţa presei, care i-a pus întrebarea pe care şi-o punea întreaga ţară: de ce nu şi-a asumat responsabilitatea în momentul executării penalty-ului care ar fi permis Braziliei să preia conducerea în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026.
În timp ce scorul era încă 0-0 la East Rutherford, în New Jersey, şutul lui Guimaraes a fost respins de portarul norvegian.Norvegia s-a impus în cele din urmă cu 2-1, eliminând Brazilia.
Vedeta de la Real Madrid, cel mai bun marcator al echipei în turneu cu patru goluri, şi selecţionerul Carlo Ancelotti au fost aspru criticaţi pentru că i-au încredinţat această responsabilitate lui Guimaraes.
„Antrenorul decide dinainte cine va executa lovitura. L-a ales pe Bruno. N-am fost niciodată orgolios, n-am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al competiţiei şi de aceea Bruno a executat lovitura. El execută penaltiurile mai bine decât mine, şi de aceea antrenorul l-a ales”, a declarat Vini după meci.
„Nu am fugit niciodată de responsabilităţi. Mulţi vor spune că nu am vrut, dar nu m-am ascuns niciodată. Execut loviturile de la 11 metri la Real atunci când antrenorul mă desemnează. Trebuie să ne pregătim mai bine pentru următoarea Cupă Mondială şi pentru următoarele meciuri”, a adăugat el.
Vinicius nu se afla printre primii patru aleşi
Carlo Ancelotti a explicat în cadrul conferinţei de presă că, având în vedere statisticile jucătorilor la loviturile de pedeapsă, a ales să încredinţeze această sarcină „mai întâi lui Neymar, apoi lui Raphinha, Bruno Guimaraes şi Gabriel Martinelli”. Primii doi nu se aflau pe teren în prima repriză.
- Programul zilei 26 de la Campionatul Mondial. Cristiano Ronaldo, duel de foc cu Spania
- Unde s-a ajuns. Cum a insistat Donald Trump pentru “salvarea” lui Balogun. Scandal cât Casa Albă la Campionatul Mondial
- Erling Haaland, după calificarea Norvegiei în sferturi: „Nu mă aşteptam să învingem Brazilia. Este ireal, este imens!”
- Erling Haaland era în timpul unui interviu atunci când a apărut Vinicius. Ce s-a întâmplat
- Jude Bellingham, genial după Mexic – Anglia 2-3: “Mai beţi un shot şi sunaţi-vă şefii să le spuneţi că nu ajungeţi azi la muncă”