Vinicius explică de ce nu a executat lovitura de la 11 metri din timpul meciului cu Norvegia

Vinicius, vedeta echipei naţionale a Braziliei i-a oferit mingea lui Bruno Guimaraes, care a ratat în prima repriză un penalty care ar fi permis Seleccao să preia conducerea în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

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„Bruno şutează mai bine decât mine.” Acesta este argumentul invocat de Vinicius Junior în faţa presei, care i-a pus întrebarea pe care şi-o punea întreaga ţară: de ce nu şi-a asumat responsabilitatea în momentul executării penalty-ului care ar fi permis Braziliei să preia conducerea în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026.

În timp ce scorul era încă 0-0 la East Rutherford, în New Jersey, şutul lui Guimaraes a fost respins de portarul norvegian.Norvegia s-a impus în cele din urmă cu 2-1, eliminând Brazilia.

Vedeta de la Real Madrid, cel mai bun marcator al echipei în turneu cu patru goluri, şi selecţionerul Carlo Ancelotti au fost aspru criticaţi pentru că i-au încredinţat această responsabilitate lui Guimaraes.

„Antrenorul decide dinainte cine va executa lovitura. L-a ales pe Bruno. N-am fost niciodată orgolios, n-am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al competiţiei şi de aceea Bruno a executat lovitura. El execută penaltiurile mai bine decât mine, şi de aceea antrenorul l-a ales”, a declarat Vini după meci.