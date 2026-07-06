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Vinicius explică de ce nu a executat lovitura de la 11 metri din timpul meciului cu Norvegia

Radu Constantin Publicat: 6 iulie 2026, 11:21

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Vinicius explică de ce nu a executat lovitura de la 11 metri din timpul meciului cu Norvegia

Vinicius, în timpul unui meci de la Cupa Mondială/ Profimedia

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Vinicius, vedeta echipei naţionale a Braziliei i-a oferit mingea lui Bruno Guimaraes, care a ratat în prima repriză un penalty care ar fi permis Seleccao să preia conducerea în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

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„Bruno şutează mai bine decât mine.” Acesta este argumentul invocat de Vinicius Junior în faţa presei, care i-a pus întrebarea pe care şi-o punea întreaga ţară: de ce nu şi-a asumat responsabilitatea în momentul executării penalty-ului care ar fi permis Braziliei să preia conducerea în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026.

În timp ce scorul era încă 0-0 la East Rutherford, în New Jersey, şutul lui Guimaraes a fost respins de portarul norvegian.Norvegia s-a impus în cele din urmă cu 2-1, eliminând Brazilia.

Vedeta de la Real Madrid, cel mai bun marcator al echipei în turneu cu patru goluri, şi selecţionerul Carlo Ancelotti au fost aspru criticaţi pentru că i-au încredinţat această responsabilitate lui Guimaraes.

„Antrenorul decide dinainte cine va executa lovitura. L-a ales pe Bruno. N-am fost niciodată orgolios, n-am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al competiţiei şi de aceea Bruno a executat lovitura. El execută penaltiurile mai bine decât mine, şi de aceea antrenorul l-a ales”, a declarat Vini după meci.

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„Nu am fugit niciodată de responsabilităţi. Mulţi vor spune că nu am vrut, dar nu m-am ascuns niciodată. Execut loviturile de la 11 metri la Real atunci când antrenorul mă desemnează. Trebuie să ne pregătim mai bine pentru următoarea Cupă Mondială şi pentru următoarele meciuri”, a adăugat el.

Vinicius nu se afla printre primii patru aleşi

Carlo Ancelotti a explicat în cadrul conferinţei de presă că, având în vedere statisticile jucătorilor la loviturile de pedeapsă, a ales să încredinţeze această sarcină „mai întâi lui Neymar, apoi lui Raphinha, Bruno Guimaraes şi Gabriel Martinelli”. Primii doi nu se aflau pe teren în prima repriză.

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