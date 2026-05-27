OUT de la Universitatea Craiova, după doar 36 de zile la club

Mihai Alecu Publicat: 27 mai 2026, 15:37

Al doilea jucător care pleacă de la Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures

Succesul Universităţii Craiova din Liga 1 este proaspăt, însă cu toate acestea Mihai Rotaru e decis să construiască un lot puternic şi pentru sezonul viitor, în care să încerce să repete performanţele de acum.

Oltenii au anunţat că se vor despărţi de Vasile Mogoş, cel care vrea să se întoarcă în Italia, iar acum un alt fotbalist e pe cale să plece de la trupa din Bănie, asta după ce nici nu a apucat să debuteze.

Al doilea jucător care pleacă de la Universitatea Craiova după eventul câştigat

Planul pe care îl au cei de la Universitatea Craiova în privinţa portarilor este din ce în ce mai clar, iar oltenii s-au decis să se despartă de Joao Goncalves, fotbalist transferat în luna aprilie, după accidentarăile suferite de Pavlo Isenko şi Silviu Lung Junior.

Goalkeeperul portughez nu a apucat să debuteze pentru Universitatea Craiova, el fiind adus ca o variantă de avarie în cazul în care Laurenţiu Popescu o să fie şi el absent. Totuşi, nu a fost nevoie de o folosire a lusitanului, care astfel pleacă din Bănie fără să bifeze vreun minut.

  • Joao Goncalves nu-şi poate trece în palmares eventul cu Craiova pentru că nu a evoluat în niciuna din competiţii pentru olteni.

Silviu Lung Jr. o să continue în Bănie. Planul celor de la Universitatea Craiova

Totuşi, şefii formaţiei din Liga 1 sunt decişi să-l pătreze pe Silviu Lung Junior, care se află la final de contract, notează Fanatik. Se pare că oltenii i-au propus prelungirea înţelegerii şi sunt foarte aproape să ajungă la un numitor comun cu jucătorul în vârstă de 37 de ani care i-a călcat pe urme tatălui său şi a devenit campion în Bănie.

Pavlo Isenko va mai lipsi de pe teren pentru mai multe luni şi în acest caz cei de la Universitatea Craiova doresc să mai transfere un portar, care să le facă concurenţă lui Lung şi Popescu, pentru că mizează pe un parcurs mai lung în cupele europene şi o calificare în faza grupelor.

