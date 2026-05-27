OFICIAL | Daniel Pancu a plecat de la CFR Cluj! Cale liberă spre Rapid

Daniel Pancu, la finalul unui meci pentru CFR Cluj - Sport Pictures

Daniel Pancu (48 de ani) s-a despărţit oficial de CFR Cluj. Clubul din Gruia a anunţat că a ajuns la un acord cu Daniel Pancu pentru încheierea contractului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu va semna curând cu Rapid, club cu care a ajuns la un acord total. Pancu a reuşit să o ducă pe CFR Cluj în preliminariile Conference League, deşi a preluat-o din zona de retrogradare.

OFICIAL | Daniel Pancu s-a despărţit de CFR Cluj

“Mulțumim, Daniel Pancu!

Clubul CFR 1907 Cluj și antrenorul Daniel Pancu au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Venit la CFR Cluj în noiembrie 2025, acesta a condus echipa în 28 de partide, reușind intrarea în play-off și calificarea echipei în preliminariile UEFA Conference League la finele unei sezon încheiat pe podium.

Îi mulțumim, pe această cale, pentru munca depusă în acest sezon pe banca echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj pe Facebook.