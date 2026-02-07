CFR Cluj - U Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Derby-ul Clujului are o importanţă crucială pentru play-off! - Antena Sport

Duelul are o importanţă crucială în lupta pentru play-off. Înaintea acestui meci, U Cluj e pe locul 5 în Liga 1, cu 42 de puncte, în timp ce echipa antrenată de Daniel Pancu, CFR, are 38 de puncte şi se află pe locul 7, la un punct de play-off.

Derby-ul CFR Cluj – U Cluj e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Partida are o importanţă uriaşă, pe lângă rivalitatea tradiţională dintre cele două echipe clujene.

CFR Cluj a obţinut şase victorii la rând în ultimele meciuri, ultima cu UTA, o contracandidată la calificarea în play-off, în deplasare. CFR s-a impus cu 1-0. De partea cealaltă, U Cluj vine şi ea după 3 victorii consecutive, două dintre ele cu formaţii aflate pe loc de play-off, Rapid şi Argeş. U Cluj a învins-o cu 1-0 pe Unirea Slobozia, acasă, apoi cu 2-0 pe Rapid, în deplasare, iar în ultima etapă a învins-o, acasă, pe FC Argeş, cu 3-1.

În turul sezonului regular, cele două echipe ale Clujului au încheiat la egalitate, 2-2, derby-ul pe care l-au susţinut între ele.

În ultimele 10 întâlniri, CFR a obţinut 5 victorii, U Cluj s-a impus de 4 ori, iar o partidă s-a încheiat la egalitate.