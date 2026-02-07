Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj - U Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Derby-ul Clujului are o importanţă crucială pentru play-off! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj – U Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Derby-ul Clujului are o importanţă crucială pentru play-off!

CFR Cluj – U Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Derby-ul Clujului are o importanţă crucială pentru play-off!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 februarie 2026, 12:44

Comentarii
CFR Cluj – U Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Derby-ul Clujului are o importanţă crucială pentru play-off!

Imagine dintr-un derby dintre U Cluj şi CFR Cluj / Profimedia Images

Derby-ul CFR Cluj – U Cluj e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Partida are o importanţă uriaşă, pe lângă rivalitatea tradiţională dintre cele două echipe clujene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul are o importanţă crucială în lupta pentru play-off. Înaintea acestui meci, U Cluj e pe locul 5 în Liga 1, cu 42 de puncte, în timp ce echipa antrenată de Daniel Pancu, CFR, are 38 de puncte şi se află pe locul 7, la un punct de play-off.

CFR Cluj – U Cluj LIVE TEXT

Echipe probabile:

CFR Cluj (4-3-3): Popa – Abeid, Sinyan, Matei Ilie, Camora – Korenica, Muhar, Djokovic – Cordea, Aliev, Biliboc Antrenor: Daniel Pancu

U Cluj (4-3-3): Gertmonas – Mikanovic, Cristea, Coubiș, Silva – Simion, Bic, Nistor – Macalou, Trică, Mendy Antrenor: Cristiano Bergodi

Reclamă
Reclamă

CFR Cluj a obţinut şase victorii la rând în ultimele meciuri, ultima cu UTA, o contracandidată la calificarea în play-off, în deplasare. CFR s-a impus cu 1-0. De partea cealaltă, U Cluj vine şi ea după 3 victorii consecutive, două dintre ele cu formaţii aflate pe loc de play-off, Rapid şi Argeş. U Cluj a învins-o cu 1-0 pe Unirea Slobozia, acasă, apoi cu 2-0 pe Rapid, în deplasare, iar în ultima etapă a învins-o, acasă, pe FC Argeş, cu 3-1.

În turul sezonului regular, cele două echipe ale Clujului au încheiat la egalitate, 2-2, derby-ul pe care l-au susţinut între ele.

În ultimele 10 întâlniri, CFR a obţinut 5 victorii, U Cluj s-a impus de 4 ori, iar o partidă s-a încheiat la egalitate.

A trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viațăA trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viață
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Observator
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
12:33
O nouă problemă pentru Real Madrid. Un alt star al clubului s-a accidentat
12:20
Unirea Slobozia – Farul LIVE SCORE (13:00). Constănțenii, ultima șansă la play-off. Debut pentru Niculescu. Echipele de start
12:03
Statistică ieșită din comun în NBA. Detaliul care a surprins la New York Knicks @ Detroit Pistons
11:37
Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el”
11:30
“Iese şi ea din cărţi” Gigi Becali, verdict surprinzător în privinţa luptei pentru play-off
11:08
Gigi Becali, reacţie dură după ce Valeriu Iftime a fost acuzat că a făcut “blat” cu FCSB!
Vezi toate știrile
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 5 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile” 6 E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”