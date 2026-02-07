CFR Cluj - U Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Derby-ul Clujului are o importanţă crucială pentru play-off! - Antena Sport

Derby-ul CFR Cluj – U Cluj e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Partida are o importanţă uriaşă, pe lângă rivalitatea tradiţională dintre cele două echipe clujene.
Duelul are o importanţă crucială în lupta pentru play-off. Înaintea acestui meci, U Cluj e pe locul 5 în Liga 1, cu 42 de puncte, în timp ce echipa antrenată de Daniel Pancu, CFR, are 38 de puncte şi se află pe locul 7, la un punct de play-off.
CFR Cluj – U Cluj LIVE TEXT
Echipe probabile:
CFR Cluj (4-3-3): Popa – Abeid, Sinyan, Matei Ilie, Camora – Korenica, Muhar, Djokovic – Cordea, Aliev, Biliboc Antrenor: Daniel Pancu
U Cluj (4-3-3): Gertmonas – Mikanovic, Cristea, Coubiș, Silva – Simion, Bic, Nistor – Macalou, Trică, Mendy Antrenor: Cristiano Bergodi
CFR Cluj a obţinut şase victorii la rând în ultimele meciuri, ultima cu UTA, o contracandidată la calificarea în play-off, în deplasare. CFR s-a impus cu 1-0. De partea cealaltă, U Cluj vine şi ea după 3 victorii consecutive, două dintre ele cu formaţii aflate pe loc de play-off, Rapid şi Argeş. U Cluj a învins-o cu 1-0 pe Unirea Slobozia, acasă, apoi cu 2-0 pe Rapid, în deplasare, iar în ultima etapă a învins-o, acasă, pe FC Argeş, cu 3-1.
În turul sezonului regular, cele două echipe ale Clujului au încheiat la egalitate, 2-2, derby-ul pe care l-au susţinut între ele.
În ultimele 10 întâlniri, CFR a obţinut 5 victorii, U Cluj s-a impus de 4 ori, iar o partidă s-a încheiat la egalitate.
- Unirea Slobozia – Farul LIVE SCORE (13:00). Constănțenii, ultima șansă la play-off. Debut pentru Niculescu. Echipele de start
- “Iese şi ea din cărţi” Gigi Becali, verdict surprinzător în privinţa luptei pentru play-off
- Gigi Becali, reacţie dură după ce Valeriu Iftime a fost acuzat că a făcut “blat” cu FCSB!
- Rapid, amendată după “Primvs Derby”! Suma pe care trebuie să o plătească giuleştenii
- Victor Angelescu, verdict despre Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv după derby-ul cu Petrolul: “Eu cred asta”