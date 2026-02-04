UTA - CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1 - Antena Sport

Min. 28: Vine și replica celor de la CFR Cluj! Meriton Korenica l-a luat la țintă pe portarul Gorcea.

Min. 27: UTA trece pe lângă deschiderea scorului. Braun a reluat către propria poartă, dar Popa a avut un reflex excepțional. Mingea a ajuns apoi la Costache, care a șutat în brațele portarului de la CFR.

Min. 15: Fără ocazii notabile de gol până acum.

Min. 3: Gol anulat UTA! Marius Coman a deschis scorul, dar acesta se afla în poziție de ofsaid.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Francisc von Neumann”!

UTA (4-2-3-1) : Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Gojkovic, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve : Tordai, Flavius Iacob, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, L. Mihai, Tzionis, Abdallah, Țăroi, D. Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea

UTA – CFR Cluj este unul dintre cele mai tari partide din runda cu numărul 25 a Ligii 1, ambele formații fiind în luptă directă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Ardelenii vin după o serie de cinci victorii la rând în campionat, în timp ce formația antrenată de Adrian Mihalcea a câștigat trei din ultimele cinci meciuri din competiția internă.

