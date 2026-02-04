Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UTA - CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | UTA – CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1

UTA – CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 4 februarie 2026, 19:55

Comentarii
UTA – CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1

UTA - CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj a bifat miercuri a șasea victorie consecutivă în Liga 1 și s-a apropiat la doar un punct de zona de play-off. Echipa antrenată de Daniel Pancu a câștigat disputa cu UTA și pare de neoprit în acest final de sezon regulat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al întâlnirii de pe ”Francisc von Neumann” i-a aparținut kosovarului Meriton Korenica, care a finalizat superb o acțiune colectivă de excepție a „feroviarilor”.

UTA – CFR Cluj 0-1

Final de meci! 

Min. 80: Mare ocazie de gol pentru CFR! Sinyan a șutat frumos la colțul lung, dar Gorcea a scos senzațional.

Min. 67: GOL! CFR deschide scorul după o acțiune senzațională, finalizată de Meriton Korenica.

Reclamă
Reclamă

Min. 46: A început repriza a doua!

Final de primă repriză.

Min. 38: Cea mai mare ocazie a partidei este irosită de gazde! Marius Coman a șutat puternic la colțul scurt, însă Popa a scos senzațional.

Compania din România care le oferă 40.000 de euro angajaţilor care îşi dau demisiaCompania din România care le oferă 40.000 de euro angajaţilor care îşi dau demisia
Reclamă

Min. 28: Vine și replica celor de la CFR Cluj! Meriton Korenica l-a luat la țintă pe portarul Gorcea.

Min. 27: UTA trece pe lângă deschiderea scorului. Braun a reluat către propria poartă, dar Popa a avut un reflex excepțional. Mingea a ajuns apoi la Costache, care a șutat în brațele portarului de la CFR.

Min. 15: Fără ocazii notabile de gol până acum.

Min. 3: Gol anulat UTA! Marius Coman a deschis scorul, dar acesta se afla în poziție de ofsaid.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Francisc von Neumann”!

  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Gojkovic, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve: Tordai, Flavius Iacob, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, L. Mihai, Tzionis, Abdallah, Țăroi, D. Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea
  • CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Korenica, T. Keita, D. Djokovic – Cordea, Slimani, Biliboc. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Kun, Masic, Perianu, Fică, Deac, Sfait, Zahovic, Alibek Aliev. Antrenor: Daniel Pancu

UTA – CFR Cluj este unul dintre cele mai tari partide din runda cu numărul 25 a Ligii 1, ambele formații fiind în luptă directă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Ardelenii vin după o serie de cinci victorii la rând în campionat, în timp ce formația antrenată de Adrian Mihalcea a câștigat trei din ultimele cinci meciuri din competiția internă.

Echipele probabile:

  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Van Durmen, Odada – Abdallah, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve: Tordai, Stolnik, Benga, Fl. Iacob, Ov. Popescu, L. Mihai, Hrezdac, S. Mino, Gojkovic, Tzionis, Țăroi, D. Barbu. Absent: Padula (nerefăcut). Antrenor: Adrian Mihalcea
  • CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fica, T. Keita, D. Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Tîrlea, Masic, Abeid, Braun, Perianu, Al. Radu, Sfaiț, C. Deac, Slimani, Zahovic. Absent: Muhar (suspendat), Păun (accidentat). Antrenor: Daniel Pancu
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Observator
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer al campioanei. Exclusiv
Fanatik.ro
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer al campioanei. Exclusiv
20:50
Neluțu Varga exultă, după a șasea victorie la rând a CFR-ului în Liga 1: „Asta mă interesează”
20:39
UPDATERevenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Legenda lui Dinamo a semnat
20:30
LIVE TEXTFarul – Dinamo 0-0. Meci tare la Ovidiu. Denis Alibec, titular la gazde. Ocazii mari pentru constănțeni
20:30
LIVE VIDEOPanathinaikos – PAOK 0-0. Duel “de foc” pentru Răzvan Lucescu, contra lui Betinez, în semifinalele Cupei Greciei
20:27
Daniel Pancu, înţepături la Rapid: “Dacă făcea programările astea Gigi Corsicanu…”
20:18
Kurt Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu în China! Cu cine semnează fostul fundaş al lui CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 4 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România!
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”