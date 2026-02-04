UTA - CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1 - Antena Sport

CFR Cluj a bifat miercuri a șasea victorie consecutivă în Liga 1 și s-a apropiat la doar un punct de zona de play-off. Echipa antrenată de Daniel Pancu a câștigat disputa cu UTA și pare de neoprit în acest final de sezon regulat.
Unicul gol al întâlnirii de pe ”Francisc von Neumann” i-a aparținut kosovarului Meriton Korenica, care a finalizat superb o acțiune colectivă de excepție a „feroviarilor”.
UTA – CFR Cluj 0-1
Final de meci!
Min. 80: Mare ocazie de gol pentru CFR! Sinyan a șutat frumos la colțul lung, dar Gorcea a scos senzațional.
Min. 67: GOL! CFR deschide scorul după o acțiune senzațională, finalizată de Meriton Korenica.
Min. 46: A început repriza a doua!
Final de primă repriză.
Min. 38: Cea mai mare ocazie a partidei este irosită de gazde! Marius Coman a șutat puternic la colțul scurt, însă Popa a scos senzațional.
Min. 28: Vine și replica celor de la CFR Cluj! Meriton Korenica l-a luat la țintă pe portarul Gorcea.
Min. 27: UTA trece pe lângă deschiderea scorului. Braun a reluat către propria poartă, dar Popa a avut un reflex excepțional. Mingea a ajuns apoi la Costache, care a șutat în brațele portarului de la CFR.
Min. 15: Fără ocazii notabile de gol până acum.
Min. 3: Gol anulat UTA! Marius Coman a deschis scorul, dar acesta se afla în poziție de ofsaid.
Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Francisc von Neumann”!
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Gojkovic, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve: Tordai, Flavius Iacob, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, L. Mihai, Tzionis, Abdallah, Țăroi, D. Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Korenica, T. Keita, D. Djokovic – Cordea, Slimani, Biliboc. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Kun, Masic, Perianu, Fică, Deac, Sfait, Zahovic, Alibek Aliev. Antrenor: Daniel Pancu
UTA – CFR Cluj este unul dintre cele mai tari partide din runda cu numărul 25 a Ligii 1, ambele formații fiind în luptă directă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.
Ardelenii vin după o serie de cinci victorii la rând în campionat, în timp ce formația antrenată de Adrian Mihalcea a câștigat trei din ultimele cinci meciuri din competiția internă.
Echipele probabile:
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Van Durmen, Odada – Abdallah, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve: Tordai, Stolnik, Benga, Fl. Iacob, Ov. Popescu, L. Mihai, Hrezdac, S. Mino, Gojkovic, Tzionis, Țăroi, D. Barbu. Absent: Padula (nerefăcut). Antrenor: Adrian Mihalcea
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fica, T. Keita, D. Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Tîrlea, Masic, Abeid, Braun, Perianu, Al. Radu, Sfaiț, C. Deac, Slimani, Zahovic. Absent: Muhar (suspendat), Păun (accidentat). Antrenor: Daniel Pancu
- Neluțu Varga exultă, după a șasea victorie la rând a CFR-ului în Liga 1: „Asta mă interesează”
- Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Legenda lui Dinamo a semnat
- Farul – Dinamo 0-0. Meci tare la Ovidiu. Denis Alibec, titular la gazde. Ocazii mari pentru constănțeni
- Daniel Pancu, înţepături la Rapid: “Dacă făcea programările astea Gigi Corsicanu…”
- Liber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României