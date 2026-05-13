Vești bune pentru Costel Gâlcă! Ce se întâmplă cu Alex Dobre, după ce a ratat jocul cu U Cluj

A fost panică la Rapid înainte de disputa cu Universitatea Cluj, după ce Alex Dobre a acuzat probleme medicale chiar pe aeroport, fiind exclus din lot pentru acea partidă.

După mai multe investigații, a fost exclus un diagnostic, iar vestea bună primită de Costel Gâlcă este că acesta a revenit la antrenamente, chiar la timp pentru jocul cu FC Argeș.

Alex Dobre a revenit la antrenamentele Rapidului

Rapid se va deplasa în etapa a 9-a a play-off-ului la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, iar Costel Gâlcă a primit vești bune din partea staff-ului medical.

Potrivit gsp.ro, Alex Dobre a revenit la antrenamente și are șanse mari să fie în lot pentru disputa de pe Stadionul Orășenesc. Pista unei infecții virale a fost exclusă de medici, menționează sursa citată.

Rapid mai are șanse matematice să încheie acest play-off pe locul al patrulea, dar giuleștenii au nevoie de minuni în ultimele două etape. După meciul cu FC Argeș, formația alb-vișinie va încheia sezonul pe teren propriu, cu Universitatea Craiova.