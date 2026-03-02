Ciprian Marica, tiradă la adresa lui Kyros Vassaras, după explicațiile fazelor din Farul - CFR: „Nesimțire” - Antena Sport

Închide meniul
Ciprian Marica, tiradă la adresa lui Kyros Vassaras, după explicațiile fazelor din Farul – CFR: „Nesimțire”

Daniel Işvanca Publicat: 2 martie 2026, 16:56

Ciprian Marica, tiradă la adresa lui Kyros Vassaras, după explicațiile fazelor din Farul – CFR: Nesimțire”

Ciprian Marica și Gică Popescu / SPORT PICTURES

Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu lămuriri după fazele scandaloase din timpul partidei dintre Farul Constanța și CFR Cluj, însă explicațiile lui Kyros Vassaras l-au scandalizat pe Ciprian Marica.

În prelungirile disputei de la Ovidiu, gazdele au solicitat o lovitură de la 11 metri, după un duel în careu în care Marian Huja și-a faultat în mod evident adversarul.

Ciprian Marica, săgeți către Kyros Vassaras

Farul Constanța a reacționat după explicațiile președintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor, cu privire la acțiunile scandaloase din timpul partidei cu CFR Cluj, meci care a calificat echipa lui Daniel Pancu în play-off.

Ciprian Marica a avut un discurs dur la adresa lui Kyros Vassaras și s-a declarat total nemulțumit de abordarea pe care acesta a avut-o în ceea ce privește aceste faze.

„Analiza asta a CCA, după ce s-a întâmplat la meciul cu CFR Cluj, mi se pare pur și simplu nesimțire. Sincer, sunt singurele cuvinte pe care pot să le spun și m-am săturat ca permanent să fim amenințat și să se bage pumnul în gură conducătorilor și oamenilor care bagă bani în fotbal. Una-două ești chemat la comisii, n-ai voie să spui nimic, permanent trebuie să ne cenzurăm, să folosim mănuși în exprimare și să fim cât mai…

‘Am crezut, am auzit, e părerea mea’ și tot felul de tertipuri. Nu ai voie să îi deranjezi cu ceva. Mi se pare strigător la cer. Și înainte de meciul cu CFR a fost cartonașul ăla roșu cu FC Argeș, sunt multe faze și nu suntem singurii care am fost dezavantajați și nu cred că există niciun dubiu. Din păcate nu suntem deloc solidari și uniți. E greu când ești singur și asta e o problemă.

Dacă i se întâmplă altuia nu ne interesează. Dacă ești singur te mazilesc pentru că au pârghiile necesare. Deci vrem ca lucrurile să fie corecte și facem apel către toate cluburile să ia atitudine. Împreună poate putem schimba lucrurile. De ce nu existau greșelile astea în tur, atunci când nu contau? Și toate într-o singură direcție. Mă întreb și eu, că trebuie să ai o cenzură totală în exprimare, ca să nu cumva să te cheme la comisii să îți mai dea o amendă. Extraordinar!”, a declarat Ciprian Marica, potrivit fanatik.ro.

