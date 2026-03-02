Ciprian Marica, tiradă la adresa lui Kyros Vassaras, după explicațiile fazelor din Farul - CFR: „Nesimțire” - Antena Sport

Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu lămuriri după fazele scandaloase din timpul partidei dintre Farul Constanța și CFR Cluj, însă explicațiile lui Kyros Vassaras l-au scandalizat pe Ciprian Marica.

În prelungirile disputei de la Ovidiu, gazdele au solicitat o lovitură de la 11 metri, după un duel în careu în care Marian Huja și-a faultat în mod evident adversarul.

Ciprian Marica, săgeți către Kyros Vassaras

Farul Constanța a reacționat după explicațiile președintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor, cu privire la acțiunile scandaloase din timpul partidei cu CFR Cluj, meci care a calificat echipa lui Daniel Pancu în play-off.

Ciprian Marica a avut un discurs dur la adresa lui Kyros Vassaras și s-a declarat total nemulțumit de abordarea pe care acesta a avut-o în ceea ce privește aceste faze.

„Analiza asta a CCA, după ce s-a întâmplat la meciul cu CFR Cluj, mi se pare pur și simplu nesimțire. Sincer, sunt singurele cuvinte pe care pot să le spun și m-am săturat ca permanent să fim amenințat și să se bage pumnul în gură conducătorilor și oamenilor care bagă bani în fotbal. Una-două ești chemat la comisii, n-ai voie să spui nimic, permanent trebuie să ne cenzurăm, să folosim mănuși în exprimare și să fim cât mai…