Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj? Tehnicianul român a refuzat deja două oferte din Turcia - Antena Sport

Daniel Pancu a scris istorie de când a fost instalat pe banca celor de la CFR Cluj, reușind să califice formația ardeleană în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular.
Clubul din Gruia a legat o serie impresionantă de zece succese consecutive și este gata să lupte pentru titlu. Chiar dacă situația de acum este una excelentă, tehnicianul român nu exclude o despărțire de CFR.
Daniel Pancu a refuzat două oferte din Turcia
Daniel Pancu are un parcurs de senzație de când a fost instalat în funcția de antrenor principal al celor de la CFR Cluj. Ardelenii au obținut zece succese la rând în campionat, s-au calificat în play-off și sunt prezenți inclusiv în sferturile Cupei României.
Cu mulți jucători importanți plecați, fostul selecționer de la U21 a reușit să revitalizeze clubul din Gruia, însă nu are garanția că va continua și de la finalul acestui sezon. Chiar el a confirmat că ar putea părăsi gruparea clujeană la finalul stagiunii.
Mai mult decât atât, gsp.ro anunță că Pancu a primit două oferte pentru a deveni analist TV în Turcia, însă acesta le-ar fi refuzat pe ambele: „Am treabă la echipa de club! Nu semnez nimic”, ar fi fost mesajul lui „Pancone”.
- Victor Piţurcă, mesaj pentru Gigi Becali: “Ar trebui să se gândească!” Cine sunt vinovaţii de ratarea obiectivului
- Unirea Slobozia – Rapid, 19:30, LIVE TEXT. Giuleştenii vor să se apropie de lider. Echipele de start
- Ianis Zicu a exclus deja o echipă din lupta la titlu: „Nu este atât de puternică”
- Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
- “Revoluţie” la FCSB! Gigi Becali a anunţat 7 transferuri la echipă după ratarea play-off-ului