Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj? Tehnicianul român a refuzat deja două oferte din Turcia - Antena Sport

Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj? Tehnicianul român a refuzat deja două oferte din Turcia

Daniel Işvanca Publicat: 2 martie 2026, 17:15

Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj? Tehnicianul român a refuzat deja două oferte din Turcia

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

Daniel Pancu a scris istorie de când a fost instalat pe banca celor de la CFR Cluj, reușind să califice formația ardeleană în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular.

Clubul din Gruia a legat o serie impresionantă de zece succese consecutive și este gata să lupte pentru titlu. Chiar dacă situația de acum este una excelentă, tehnicianul român nu exclude o despărțire de CFR.

Daniel Pancu a refuzat două oferte din Turcia

Daniel Pancu are un parcurs de senzație de când a fost instalat în funcția de antrenor principal al celor de la CFR Cluj. Ardelenii au obținut zece succese la rând în campionat, s-au calificat în play-off și sunt prezenți inclusiv în sferturile Cupei României.

Cu mulți jucători importanți plecați, fostul selecționer de la U21 a reușit să revitalizeze clubul din Gruia, însă nu are garanția că va continua și de la finalul acestui sezon. Chiar el a confirmat că ar putea părăsi gruparea clujeană la finalul stagiunii.

Mai mult decât atât, gsp.ro anunță că Pancu a primit două oferte pentru a deveni analist TV în Turcia, însă acesta le-ar fi refuzat pe ambele: „Am treabă la echipa de club! Nu semnez nimic”, ar fi fost mesajul lui „Pancone”.

