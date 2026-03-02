Ianis Zicu a exclus deja o echipă din lupta la titlu: „Nu este atât de puternică” - Antena Sport

După ce FC Argeș a reușit victoria pe Arena Națională, s-a finalizat componența play-off-ului din Liga 1. Universitatea Craiova, Rapid București, Dinamo, Universitatea Cluj, CFR și piteștenii vor lupta pentru titlu în acest sezon.
Ianis Zicu a exclus deja una dintre aceste formații din lupta pentru marele trofeu, iar acesta a vorbit și despre verdictul lui Kyros Vassaras, care a venit cu o reacție după fazele controversate de la Farul – CFR Cluj.
Ianis Zicu exclude CFR din lupta la titlu
Ianis Zicu a vorbit puțin despre lupta la titlu din Liga 1, după ce a fost definitivat play-off-ul, iar antrenorul celor de la Farul a exclus deja una dintre aceste formații din lupta pentru trofeu.
În același timp, tehnicianul constănțenilor a vorbit iarăși despre fazele controversate din partida cu CFR Cluj, acolo unde „marinarii” ar fi putut beneficia de două lovituri de la 11 metri.
„Din punctul meu de vedere, CFR Cluj nu este atât de puternică precum celelalte echipe, Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid. Au stat jos, ne-au lăsat să jucăm, nu au pus probleme foarte mari pe faza ofensivă. Au fost mai pragmatici și au reușit să marcheze din cele două momente.
Când ești dezavantajat în această manieră și jocul nu te ajută foarte mult, dar ai două faze în care se pot acorda penalty-uri și nu se întâmplă acest lucru, este normal să apară frustrarea.
Este al doilea meci în care se repetă greșelile de arbitraj. Sperăm să nu ajungem la situația în care, la următorul joc, să avem trei erori, să mergem progresiv. Consider că arbitrii din camera VAR ar trebui suspendați 20-25 de etape. Arbitrul de centru trebuia chemat să revadă fazele”, a declarat Ianis Zicu, potrivit primasport.ro.
