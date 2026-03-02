"Revoluţie" la FCSB! Gigi Becali a anunţat 7 transferuri la echipă după ratarea play-off-ului - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat o adevărată “revoluţie” la FCSB după ratarea play-off-ului. Nu mai puţin de 7 transferuri vrea să facă patronul campioanei ultimelor două sezoane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a pus ochii pe un jucător din România, dar vrea şi alţi fotbalişti, din străinătate.

Gigi Becali: “7 jucători trebuie să aducem”

“Trebuie să ridicăm ştacheta. Trebuie şi jucători din străinătate, făcut selecţie şi asta nu pot eu. Aa, dacă voi vedea din România, că am văzut unul, nu vă spun, nu are rost, o să-l vedeţi, îl luăm. Împrumut un an, cu drept de cumpărare, hai, pleacă, dacă nu ne convine. 6 luni, cu drept de cumpărare, pleacă, dacă nu ne convine. Din România.

Selecţie făcută, 3-4 oameni, care vor face selecţie.

Aripi nu avem, un atacant avem, că e Bîrligea, foarte valoros, dar ne mai trebuie încă unul. Mijlocaş neapărat, trebuie, deci 4. Fundaş central, 5, plus încă doi laterali, 7 jucători trebuie să aducem”, a declarat Gigi Becali la Palat.