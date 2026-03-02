"Revoluţie" la FCSB! Gigi Becali a anunţat 7 transferuri la echipă după ratarea play-off-ului - Antena Sport

Închide meniul
Antena
“Revoluţie” la FCSB! Gigi Becali a anunţat 7 transferuri la echipă după ratarea play-off-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 2 martie 2026, 17:16

Gigi Becali / AntenaSport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat o adevărată “revoluţie” la FCSB după ratarea play-off-ului. Nu mai puţin de 7 transferuri vrea să facă patronul campioanei ultimelor două sezoane.

Becali a pus ochii pe un jucător din România, dar vrea şi alţi fotbalişti, din străinătate.

Gigi Becali: “7 jucători trebuie să aducem”

“Trebuie să ridicăm ştacheta. Trebuie şi jucători din străinătate, făcut selecţie şi asta nu pot eu. Aa, dacă voi vedea din România, că am văzut unul, nu vă spun, nu are rost, o să-l vedeţi, îl luăm. Împrumut un an, cu drept de cumpărare, hai, pleacă, dacă nu ne convine. 6 luni, cu drept de cumpărare, pleacă, dacă nu ne convine. Din România.

Selecţie făcută, 3-4 oameni, care vor face selecţie.

Aripi nu avem, un atacant avem, că e Bîrligea, foarte valoros, dar ne mai trebuie încă unul. Mijlocaş neapărat, trebuie, deci 4. Fundaş central, 5, plus încă doi laterali, 7 jucători trebuie să aducem”, a declarat Gigi Becali la Palat.

FCSB speră să se califice în Conference League după ce a ratat play-off-ul. Acest lucru se poate face prin intermediul barajului din play-out. Becali a suferit deja o puternică lovitură financiară prin ratarea play-off-ului. Sezonul trecut a încasat 2.6 milioane de euro din drepturile TV, datorită câştigării campionatului. Acum, cel mai sus FCSB se poate clasa pe locul 7, care ar aduce în conturile clubului 1,75 milioane de euro. O pierdere, din start, de aproape 1 milion de euro.

Dacă nu prinde cupele europene, FCSB va pierde mai multe milioane de euro. Roş-albaştrii luptă pentru câştigarea play-out-ului pentru ca ulterior să dispute un baraj cu ocupanta locului trei din play-off, în vederea calificării în preliminariile Conference League.

1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 6 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți”
