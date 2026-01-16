Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta” - Antena Sport

Închide meniul
Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta”

Viviana Moraru Publicat: 16 ianuarie 2026, 23:34

Claudiu Micovschi, în FC Argeș - FCSB 1-0/ Sport Pictures

Claudiu Micovschi a evoluat în FC Argeș – FCSB 1-0, iar la finalul partidei, a trimis „săgeți” către Rapid. Mijlocașul cedat de giuleșteni în această iarnă la formația din Pitești a declarat că „în sfârșit” se poate bucura de fotbal. 

Claudiu Micovschi a fost trimis în teren de Bogdan Andone în minutul 56, luându-i locul lui Blagaic. Unicul gol al primului meci de Liga 1 din 2026 a fost marcat de Yanis Pîrvu, în minutul 28. 

Claudiu Micovschi le-a mulțumit celor de la FC Argeș pentru faptul că s-a adaptat imediat la noua lui echipă. Mijlocașul de 26 de ani a subliniat, de asemenea, și faptul că FC Argeș vrea să se califice în play-off, echipa având 37 de puncte în acest moment, după 22 de meciuri jucate. 

„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm. Vrem să o ținem pe acest drum. Le mulțumim fanilor că au fost în număr mare. S-a discutat de mult timp despre venirea mea aici și cred că am făcut cea mai bună alegere. 

Vreau să le mulțumesc staff-ului și colegilor, m-au ajutat să mă integrez aici. Simt în sfârșit că mă bucur de fotbal. Știm bine că mister și staff-ul au pregătit foarte bine acest joc încă din cantonamentul din Antalya. 

A fost o perioadă mai dificilă, fiecare fotbalist dorește să joace cât mai mult și să demonstreze cât mai mult, indiferent de echipă. Acesta este obiectivul nostru: să prindem play-off-ul”, a declarat Claudiu Micovschi, conform primasport.ro, după FC Argeș – FCSB 1-0. 

1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 3 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 4 BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă 5 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” 6 Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta”
