Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta” - Antena Sport

Claudiu Micovschi a evoluat în FC Argeș – FCSB 1-0, iar la finalul partidei, a trimis „săgeți” către Rapid. Mijlocașul cedat de giuleșteni în această iarnă la formația din Pitești a declarat că „în sfârșit” se poate bucura de fotbal.

Claudiu Micovschi a fost trimis în teren de Bogdan Andone în minutul 56, luându-i locul lui Blagaic. Unicul gol al primului meci de Liga 1 din 2026 a fost marcat de Yanis Pîrvu, în minutul 28.

Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid

Claudiu Micovschi le-a mulțumit celor de la FC Argeș pentru faptul că s-a adaptat imediat la noua lui echipă. Mijlocașul de 26 de ani a subliniat, de asemenea, și faptul că FC Argeș vrea să se califice în play-off, echipa având 37 de puncte în acest moment, după 22 de meciuri jucate.

„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm. Vrem să o ținem pe acest drum. Le mulțumim fanilor că au fost în număr mare. S-a discutat de mult timp despre venirea mea aici și cred că am făcut cea mai bună alegere.

Vreau să le mulțumesc staff-ului și colegilor, m-au ajutat să mă integrez aici. Simt în sfârșit că mă bucur de fotbal. Știm bine că mister și staff-ul au pregătit foarte bine acest joc încă din cantonamentul din Antalya.