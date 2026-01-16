Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta” - Antena Sport

Claudiu Micovschi a evoluat în FC Argeș – FCSB 1-0, iar la finalul partidei, a trimis „săgeți” către Rapid. Mijlocașul cedat de giuleșteni în această iarnă la formația din Pitești a declarat că „în sfârșit” se poate bucura de fotbal.
Claudiu Micovschi a fost trimis în teren de Bogdan Andone în minutul 56, luându-i locul lui Blagaic. Unicul gol al primului meci de Liga 1 din 2026 a fost marcat de Yanis Pîrvu, în minutul 28.
Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid
Claudiu Micovschi le-a mulțumit celor de la FC Argeș pentru faptul că s-a adaptat imediat la noua lui echipă. Mijlocașul de 26 de ani a subliniat, de asemenea, și faptul că FC Argeș vrea să se califice în play-off, echipa având 37 de puncte în acest moment, după 22 de meciuri jucate.
„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm. Vrem să o ținem pe acest drum. Le mulțumim fanilor că au fost în număr mare. S-a discutat de mult timp despre venirea mea aici și cred că am făcut cea mai bună alegere.
Vreau să le mulțumesc staff-ului și colegilor, m-au ajutat să mă integrez aici. Simt în sfârșit că mă bucur de fotbal. Știm bine că mister și staff-ul au pregătit foarte bine acest joc încă din cantonamentul din Antalya.
A fost o perioadă mai dificilă, fiecare fotbalist dorește să joace cât mai mult și să demonstreze cât mai mult, indiferent de echipă. Acesta este obiectivul nostru: să prindem play-off-ul”, a declarat Claudiu Micovschi, conform primasport.ro, după FC Argeș – FCSB 1-0.
- Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el!
- Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică”
- Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi”
- Reacţia lui Bogdan Andone după ce a învins-o tur-retur pe FCSB! Ce a spus de play-off
- Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Așa i s-a părut dânsului, eu n-am făcut asta”