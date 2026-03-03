FCSB, gata să-şi trimită la Comisie propriul jucător. Decizia luată de Gigi Becali - Antena Sport

Risto Radunovic poate fi trimis de FCSB la Comisie, după ce a fost amendat de Gigi Becali. Fundaşul a absentat de la meciul cu Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1, după ce soţia lui a născut o fetiţă.

Risto Radunovic trebuia să revină în ţară pe 23 februarie, însă a mai întârziat pentru câteva zile după ce a întâmpinat probleme.

Concret, conform fanatik.ro, Risto Radunovic şi-a pierdut paşaportul şi a fost nevoit să aştepte câteva zile în Muntenegru până când i-a fost emis altul.

Cu toate acestea, Gigi Becali a anunţat deja că îl va amenda cu salariul pe o lună, adică 20.000 de euro, fiind deranjat de faptul că fundaşul a întârziat.

Sursa citată anterior menţionează că FCSB a redactat o cerere pentru a o depunde la Comisie, privind amenda pentru Risto Radunovic, însă jucătorul s-a apărat, pe motiv că Mihai Pintilii şi cei din staff-ul campioanei ar fi ştiut de problema legată de paşaportul său.