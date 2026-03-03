FCSB, gata să-şi trimită la Comisie propriul jucător. Decizia luată de Gigi Becali - Antena Sport

Risto Radunovic poate fi trimis de FCSB la Comisie, după ce a fost amendat de Gigi Becali. Fundaşul a absentat de la meciul cu Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1, după ce soţia lui a născut o fetiţă.
Risto Radunovic trebuia să revină în ţară pe 23 februarie, însă a mai întârziat pentru câteva zile după ce a întâmpinat probleme.
Risto Radunovic poate fi trimis de FCSB la Comisie
Concret, conform fanatik.ro, Risto Radunovic şi-a pierdut paşaportul şi a fost nevoit să aştepte câteva zile în Muntenegru până când i-a fost emis altul.
Cu toate acestea, Gigi Becali a anunţat deja că îl va amenda cu salariul pe o lună, adică 20.000 de euro, fiind deranjat de faptul că fundaşul a întârziat.
Sursa citată anterior menţionează că FCSB a redactat o cerere pentru a o depunde la Comisie, privind amenda pentru Risto Radunovic, însă jucătorul s-a apărat, pe motiv că Mihai Pintilii şi cei din staff-ul campioanei ar fi ştiut de problema legată de paşaportul său.
În ciuda acestui fapt, Gigi Becali vrea în continuare să-l amendeze pe Risto Radunovic. Sancţiunea nu se va putea aplica dacă fundaşul muntenegrean va prezenta dovezi, care să indice faptul că membrii staff-ului campioanei ştiau motivul pentru care a întârziat să revină la echipă.
“Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu ce, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport. A venit tocmai joi.
Și i-am zis și eu lui MM : ‘20.000 de euro amendă și pe bancă!’. Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l încolo de fotbal. Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. ‘Domne, plec, mă întorc luni’. I-am zis: ‘Bine, mă, vino marți, că nu e problemă’. Zi mă: ‘Marți m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi? Joacă mai bine Joao Paulo decât el. Dacă nu juca mă făceam și eu că îl iert (n.r. râde)”, spunea Gigi Becali despre situaţia lui Risto Radunovic, în urmă cu câteva zile.
