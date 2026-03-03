"N-am scăpat de crocodil". Valeriu Iftime se teme înaintea duelului cu FCSB din play-out: "L-am trimis în altă parte, dar..." - Antena Sport

Închide meniul
“N-am scăpat de crocodil”. Valeriu Iftime se teme înaintea duelului cu FCSB din play-out: “L-am trimis în altă parte, dar…”

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 14:29

Valeriu Iftime, în timpul unui interviu / Antena Sport

Valeriu Iftime a oferit o reacţie fermă, înaintea duelului cu FCSB din play-out. Patronul de la Botoşani a glumit şi a spus că nu a scăpat de “crocodil”.

Iftime a mai declarat că el ar fi vrut-o pe FCSB în play-off, fiind convins că va fi o pierdere pentru Liga 1 faptul că roş-albaştrii nu au prins Top 6.

Valeriu Iftime a mai oferit şi o declaraţie controversată, spunând că el a trimis-o pe FCSB în play-off, dar în cele din urmă campioana a fost lăsată de FC Argeş în play-out.

“Cu FCSB, oricând e meci greu, acum depinde cum se poziționează. N-am scăpat de crocodil. Eu l-am trimis în altă parte, el vine la mine, ce să-i fac. Dacă schimbau antrenorul, erau pe locul 1. Nu știu ce să spun. Îmi pare rău că sunt în play-out. Pierde fotbalul mult.

Orice echipă care joacă cu FCSB în zona asta de play-off, te uiți la meci. Dacă nu-i FCSB-ul, e o problemă. Chiar dacă unii înjură și spun că nu știu cine-i vrea în play-off și așa. FCSB-ul este o echipă care aduce spectatori, care aduce public. Iar acolo unde aduce public, tot fotbalul câștigă!”, a declarat Valeriu Iftime, conform fanatik.ro.

În sezonul regular, Botoşani a învins-o cu 3-1 pe FCSB în meciul tur. În retur, campioana s-a impus la limită, scor 2-1.

Botoşani a luptat şi ea pentru play-off, fiind într-o perioadă a sezonului pe primul loc în Liga 1. Moldovenii au avut o serie de rezultate modeste în acest an, astfel că au ratat prezenţa în Top 6, Leo Grozavu urmând să fie demis.

