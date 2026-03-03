Leo Grozavu, OUT de la Botoşani pentru a patra oară. Câţi bani va încasa de la Valeriu Iftime - Antena Sport

Leo Grozavu (58 de ani) s-a despărţit de Botoşani. După ce moldovenii au ratat play-off-ul, Valeriu Iftime a decis să-i rezilieze contractul antrenorului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leo Grozavu şi-a încheia astfel al patrulea mandat pe banca celor de la Botoşani. Antrenorul a preluat echipa la începutul lui 2025 şi mai avea contract până în 2027.

Leo Grozavu, OUT de la Botoşani

Botoşani a anunţat oficial despărţirea de Leo Grozavu, fapt anunţat şi de Valeriu Iftime. Moldovenii au transmis că ratarea play-off-ului a reprezentat o dezamăgire uriaşă pentru club.

“FC Botoșani și Leo Grozavu au încheiat colaborarea, rezilierea contractului făcându-se de comun acord.

În ciuda faptului că echipa noastră se îndreaptă spre startul în cel de-al 14-lea sezon consecutiv în prima ligă, performanță cu care se mai pot lăuda doar FCSB, Univ. Craiova și Farul Constanța (n.r. fosta Viitorul), divorțul s-a produs.