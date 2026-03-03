Leo Grozavu, OUT de la Botoşani pentru a patra oară. Câţi bani va încasa de la Valeriu Iftime - Antena Sport

Leo Grozavu (58 de ani) s-a despărţit de Botoşani. După ce moldovenii au ratat play-off-ul, Valeriu Iftime a decis să-i rezilieze contractul antrenorului.
Leo Grozavu şi-a încheia astfel al patrulea mandat pe banca celor de la Botoşani. Antrenorul a preluat echipa la începutul lui 2025 şi mai avea contract până în 2027.
Leo Grozavu, OUT de la Botoşani
Botoşani a anunţat oficial despărţirea de Leo Grozavu, fapt anunţat şi de Valeriu Iftime. Moldovenii au transmis că ratarea play-off-ului a reprezentat o dezamăgire uriaşă pentru club.
“FC Botoșani și Leo Grozavu au încheiat colaborarea, rezilierea contractului făcându-se de comun acord.
În ciuda faptului că echipa noastră se îndreaptă spre startul în cel de-al 14-lea sezon consecutiv în prima ligă, performanță cu care se mai pot lăuda doar FCSB, Univ. Craiova și Farul Constanța (n.r. fosta Viitorul), divorțul s-a produs.
Ratarea play-off-ului, top 6 nefiind însă la startul sezonului un obiectiv pentru echipă, a produs o dezamăgire uriașă în familia roș-alb-albastră, ‘Leul’ convenind cu conducerea clubului să pună punct colaborării.
A fost al patrulea mandat al lui Leo Grozavu pe banca FC Botoșani, perioadă în care am trecut cu toții de la agonie la extaz și invers…
Prima dată, Leo Grozavu a pregătit echipa în Liga secundă, în perioada iulie 2007 – noiembrie 2008. Din 58 de meciuri a câștigat 20 de paride, a remizat în 12 jocuri și a pierdut 26.
Tehnicianul a revenit pentru al doilea mandat la Botoșani în Liga 1, în ianuarie 2014 și a condus formația până în septembrie 2015. A adunat 59 de meciuri, bifând 20 victorii, 17 remize și 22 înfrângeri.
Al treilea mandat a fost între aprilie 2016 – iunie 2017, periodă în care a condus echipa în 48 de jocuri, obținând 18 victorii, 13 remize și 17 înfrângeri.
‘Leul’ s-a întors la Botoșani într-un moment delicat, în ianuarie 2025, pregătindu-i pe roș-alb-albaștri până astăzi, 3 martie 2026, dată la care a semnat rezilierea contractului scadent în vara anului 2027. În acest al patrulea mandat la FC Botoșani, Leo Grozavu a condus echipa în 47 de bătălii, bifând 18 victorii, 14 remize și 15 înfrângeri.
În total, în cele patru mandate, întinse pe aproape două decenii la FC Botoșani, Leo Grozavu a avut 212 partide, având 76 victorii, 56 de remize și 80 de înfrângeri. Mulțumim pentru tot, Leule, și mult succes în carieră”, a anunţat Botoşani, pe site-ul oficial.
Câţi bani va încasa Leo Grozavu de la Valeriu Iftime
Valeriu Iftime vrea să-l aducă pe Marius Croitoru în locul lui Leo Grozavu. Patronul moldovenilor a transmis că antrenorul se va alege cu prima de salvare de la retrogradare, în valoare de 50.000 de euro.
“Nu îi plătesc tot contractul lui Leo, ci doar până în iunie, dar mai sunt niște bonusuri. Avea 50.000 de euro bonus pentru salvarea de la retrogradare. Suntem salvați acum! Am dat banii aceștia, nu credeam anul trecut că se întâmplă asta. Nu e o demitere, e o înțelegere. Leo Grozavu s-a înțeles cu cei de la FC Botoșani să nu mai continue”, a spus Valeriu Iftime, conform fanatik.ro.
- Gigi Becali, sfătuit să nu renunţe la un om important de la FCSB: “Ţine de el ca de sfintele moaşte”
- Portughezii au reacționat, după ce FCSB a ratat accederea în play-off. Cum au comentat rușinea suferită de campioană
- Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
- “N-am scăpat de crocodil”. Valeriu Iftime se teme înaintea duelului cu FCSB din play-out: “L-am trimis în altă parte, dar…”
- FCSB, gata să-şi trimită la Comisie propriul jucător. Decizia luată de Gigi Becali