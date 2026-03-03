Marius Şumudică, analiză fermă despre lupta la titlu după stabilirea play-off-ului: "Va avea un cuvânt de spus" - Antena Sport

Marius Şumudică a analizat lupta la titlu, după stabilirea play-off-ului în Liga 1. Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj şi FC Argeş sunt echipele care au prins Top 6, campioana FCSB fiind lăsată în play-out.
Marius Şumudică a declarat că absenţa FCSB-ului din play-off reprezintă o pierdere în ceea ce priveşte audienţa şi imaginea Ligii 1.
Marius Şumudică, analiză fermă despre lupta la titlu după stabilirea play-off-ului
“Şumi” s-a declarat impresionat de parcursul celor de la CFR Cluj, fiind convins că echipa lui Daniel Pancu se va bate pentru primele locuri, în play-off.
De asemenea, Marius Şumudică a mai transmis că Dinamo este echipa care în ultimele meciuri nu a mai practicat acelaşi joc, ţinând cont şi de cele două înfrângeri suferite, cu Rapid şi FC Argeş.
“Absența FCSB-ului este o pierdere pentru importanța play-off-ului, în afară de audiență, pentru că se pierde din punct de vedere al imaginii. Și aici în Arabia Saudită se întrebau cum e posibil ca FCSB să nu prindă primele 6. De asta nu este bine, dar felicitări echipelor din play-off, au meritat să fie acolo și criteriul sportiv a primat.
CFR are echipă bună și va avea un cuvânt greu de spus cel puțin la cupele europene. Să câștigi 10 meciuri consecutiv înseamnă enorm în momentul de față. Este o echipă matură, care știe să joace la rezultat și care știe să ducă presiunea acestor rezultate.
Sunt echipe care sunt în mare scădere, chiar dacă sunt în play-off. Din ce am văzut, Piteștiul le-a pus mari probleme lui Dinamo. Au făcut un presing… Nu știu dacă vine doar din dorința de a te califica, dar Piteștiul arată foarte bine fizic.
Trebuie să ne debarasăm de ce a fost până acum. În momentul în care începe play-off-ul este un alt campionat. Toate echipele de acolo sunt pe o distanță scurtă puncte și au șanse la cupele europene. În momentul în care ai 2-3 meciuri bune există varianta să fii în cupele europene. Să nu uităm că cel mai probabil locul 3 va juca cu FCSB în baraj”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.
- Dani Coman i-a pus să aleagă prima de play-off şi jucătorii de la FC Argeş au stabilit suma
- Ce salariu are de fapt Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor
- Adrian Ilie l-a sfătuit pe Gigi Becali să renunţe la un jucător de la FCSB: “Are nevoie să joace”
- Denis Alibec a primit verdictul din partea medicilor. Emoţii pentru Mircea Lucescu, după accidentarea atacantului
- Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă”