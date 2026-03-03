Marius Şumudică, analiză fermă despre lupta la titlu după stabilirea play-off-ului: "Va avea un cuvânt de spus" - Antena Sport

Marius Şumudică a analizat lupta la titlu, după stabilirea play-off-ului în Liga 1. Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj şi FC Argeş sunt echipele care au prins Top 6, campioana FCSB fiind lăsată în play-out.

Marius Şumudică a declarat că absenţa FCSB-ului din play-off reprezintă o pierdere în ceea ce priveşte audienţa şi imaginea Ligii 1.

Marius Şumudică, analiză fermă despre lupta la titlu după stabilirea play-off-ului

“Şumi” s-a declarat impresionat de parcursul celor de la CFR Cluj, fiind convins că echipa lui Daniel Pancu se va bate pentru primele locuri, în play-off.

De asemenea, Marius Şumudică a mai transmis că Dinamo este echipa care în ultimele meciuri nu a mai practicat acelaşi joc, ţinând cont şi de cele două înfrângeri suferite, cu Rapid şi FC Argeş.

“Absența FCSB-ului este o pierdere pentru importanța play-off-ului, în afară de audiență, pentru că se pierde din punct de vedere al imaginii. Și aici în Arabia Saudită se întrebau cum e posibil ca FCSB să nu prindă primele 6. De asta nu este bine, dar felicitări echipelor din play-off, au meritat să fie acolo și criteriul sportiv a primat.