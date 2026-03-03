100 de zile până la World Cup 2026! Dream Team-ul celor mai bine cotaţi jucători. Echipa de 1.3 miliarde euro - Antena Sport

100 de zile ne despart de debutul World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Azi vă propunem un prim 11 al celor mai valoroşi jucători calificat la Mondial, conform transfermarkt.com.

Un adevărat Dream Team cotat la aproape 1.3 miliarde de euro, pe care orice antrenor şi-ar dori să îl conducă. Cei mai scumpi fotbalişti sunt Erling Haaland, Kylian Mbappe şi Lamine Yamal, toţi cotaţi la 200 de milioane de euro.

Cum arată cel mai bun 11 prezent la World Cup 2026

Echipa e formată din trei jucători ai Spaniei, Cubarsi, Pedri şi Lamine Yamal, câte doi ai Angliei (Rice şi Bellingham), Franţei (Saliba, Mbappe) şi Portugaliei (Costa şi Mendes) şi câte unul de la Maroc (Hakimi) şi Norvegia (Haaland). Mai jos, ai primul 11, în paranteze fiind cotele, în milioane de euro.

Diogo Costa (40) – Kakimi (80), Cubarsi (80), Saliba (90), Mendes (75) – Rice (120), Pedri (140) – Lamine Yamal (200), Bellingham (160), Mbappe (200) – Haaland (200)

Spectacol la World Cup 2026

Cele 104 meciuri de la Cupa Mondială din 2026 se vor disputa pe stadioane pline, a asigurat miercuri preşedintele FIFA, Gianni Infantino, chiar dacă mai sunt bilete disponibile înainte de începerea competiţiei, la 11 iunie, relatează AFP. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.

Potrivit şefului FIFA, au existat „508 milioane de cereri (de bilete) în patru săptămâni pentru aproximativ şapte milioane de bilete disponibile, provenind din peste 200 de ţări din întreaga lume”. „Nu am mai văzut aşa ceva, este incredibil”, s-a entuziasmat şeful forului mondial al fotbalului, subliniind că FIFA a „păstrat bilete pentru faza de vânzare de ultim moment”, care va începe în aprilie şi va dura până la sfârşitul Cupei Mondiale, la 19 iulie.