Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! "Suntem în discuţii" - Antena Sport

Un club de tradiţie din fotbalul românesc a fost scos la vânzare! Petrolul Ploieşti face faţă cu greu cheltuielilor lunare, iar conducătorii clubului au început negocierile pentru cedarea clubului.
„Suntem în discuții cu mai multe persoane, dar momentan nu avem discuții avansate cu cineva. Marea majoritate au fost discuții cu oameni de afaceri din străinătate. Într-adevăr, discuții sunt și de aici din zonă (n.n. din Turcia), dar nimic concret momentan”, a declarat vicepreşedintele clubului, Cristian Fogarassy.
Preţul pentru care Petroul este de vânzare este de 4 milioane de euro. „E vorba doar despre recuperarea banilor pe care noi i-am împrumutat clubului. E o sumă undeva la patru milioane de euro. Și să preia și activele, dar și pasivele clubului. Contractual, trebuie să-și asume o responsabilitate pentru următoarele sezoane, pentru ca Petrolul să rămână în viață. Nu e strict vorba despre banii noștri, ci despre continuitatea clubului”, a mai dezvăluit Fogarassy pentru Pro Sport.
Petrolul se află pe locul 13 în Liga 1, cu 20 de puncte.
