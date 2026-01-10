Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pică transferul lui Rareș Pop la Petrolul? Motivul ireal pentru care acesta ezită să semneze - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Pică transferul lui Rareș Pop la Petrolul? Motivul ireal pentru care acesta ezită să semneze

Pică transferul lui Rareș Pop la Petrolul? Motivul ireal pentru care acesta ezită să semneze

Daniel Işvanca Publicat: 10 ianuarie 2026, 16:00

Comentarii
Pică transferul lui Rareș Pop la Petrolul? Motivul ireal pentru care acesta ezită să semneze

Rareș Pop într-un meci contra Petrolului / SPORT PICTURES

Cu șapte apariții, un gol și un assist în acest sezon de Liga 1, Rareș Pop are șanse mari să plece de la Rapid, fiind dorit insistent de Petrolul Ploiești, care îl trimite la schimb în Giulești pe Robert Sălceanu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Există totuși posibilitatea ca trasnferul să intre în impas, jucătorul Rapidului ezitând pentru moment să semneze contractul cu gruparea lui Eugen Neagoe. Motivul este unul rar întâlnit.

Rareș Pop, aproape de a rămâne la Rapid

În vârstă de 20 de ani, Rareș Pop este unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști care evoluează în prima ligă a României. Puștiul celor de la Rapid este însă și printre puținii care nu au neglijat școala, reușind să promoveze examenul de Bacalaureat cu o medie de peste 9.

S-a zvonit că fotbalistul ar face obiectul unui schimb între Rapid și Petrolul, dar acesta are un motiv destul de rar întâlnit pentru a refuza transferul la gruparea prahoveană.

Potrivit digisport.ro, Rareș Pop nu ar vrea să treacă de la învățământul la zi la cel la distanță, el fiind înscris în prezent la Academia de Studii Economice București, la profilul Administrarea afacerilor.

Reclamă
Reclamă
  • 500.000 de euro este cota de piață a lui Rareș Pop
  • 35 de apariții a adunat acesta în tricoul Rapidului
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Copil de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Observator
Copil de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar e ireal ce au găsit acolo. Video
Fanatik.ro
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar e ireal ce au găsit acolo. Video
17:31
FotoMeci cu cinci goluri şi îmbrânceli în Universitatea Craiova – Stuttgart II
17:22
Cel mai nou stadion din țară a fost inaugurat. Proiectul de 2,65 mil. de € aduce în premieră un oraș în Liga 1
17:16
Rapid a pierdut cu Wisla Plock. Ce a făcut Daniel Paraschiv la debut
17:16
VIDEODenis Drăguș a semnat cu Gaziantep! Prezentare spectaculoasă a românului la noua sa echipă
16:58
Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei
16:54
Mutarea Universităţii Craiova a intrat în impas. Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat pentru vară
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”