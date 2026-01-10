Pică transferul lui Rareș Pop la Petrolul? Motivul ireal pentru care acesta ezită să semneze - Antena Sport

Cu șapte apariții, un gol și un assist în acest sezon de Liga 1, Rareș Pop are șanse mari să plece de la Rapid, fiind dorit insistent de Petrolul Ploiești, care îl trimite la schimb în Giulești pe Robert Sălceanu.

Există totuși posibilitatea ca trasnferul să intre în impas, jucătorul Rapidului ezitând pentru moment să semneze contractul cu gruparea lui Eugen Neagoe. Motivul este unul rar întâlnit.

Rareș Pop, aproape de a rămâne la Rapid

În vârstă de 20 de ani, Rareș Pop este unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști care evoluează în prima ligă a României. Puștiul celor de la Rapid este însă și printre puținii care nu au neglijat școala, reușind să promoveze examenul de Bacalaureat cu o medie de peste 9.

S-a zvonit că fotbalistul ar face obiectul unui schimb între Rapid și Petrolul, dar acesta are un motiv destul de rar întâlnit pentru a refuza transferul la gruparea prahoveană.

Potrivit digisport.ro, Rareș Pop nu ar vrea să treacă de la învățământul la zi la cel la distanță, el fiind înscris în prezent la Academia de Studii Economice București, la profilul Administrarea afacerilor.