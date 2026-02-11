"Comparaţie nepotrivită!" Gigi Becali nu a mai rezistat şi a cerut să intre în direct: "Vorbeşte Mureşan" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a ţinut să îi dea o replică lui Iuliu Mureşan, preşedintele lui CFR Cluj, după scandalul uriaş care a avut loc în Gruia, la derby-ul cu U. Evenimentele de la finalul partidei, cu Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea în prim-plan, stârnesc controverse şi acum, la câteva zile distanţă de la fluierul final.

Iuliu Mureşan a vorbit despre Andrei Cordea, cel care a înjurat spre banca celor de la U Cluj, comparând această situaţie cu ce s-a întâmplat în vară, atunci când Ştefan Târnovanu a fost eliminat de George Găman, în meciul dintre FCSB şi Farul Constanţa, pentru limbaj obscen.

Gigi Becali i-a dat replica lui Iuliu Mureşan, după comparaţia dintre Ştefan Târnovanu şi Andrei Cordea

Gigi Becali a fost extrem de deranjat de comparaţia făcută de preşedintele echipei din Gruia şi a explicat de ce situaţia în care a fost implicat Ştefan Târnovanu este total diferită faţă de ce s-a întâmplat între Cordea şi Bergodi:

“S-a făcut o comparaţie cam prea nepotrivită. Mureşan vorbeşte de Târnovanu. Păi Târnovanu a zis „păi ce aia a mea am făcut, mă”. Nu se compară cu „du-te-n aia a mă-tii”.

Târnovanu a înjurat pe cineva? El a şi recunoscut. Şi stai, mă, că nu mai e sigur că primeşte doar două. Minim 4–5. Ăia o să se uite pe imagini şi o să vadă cum Cordea se duce ostentativ. Păi ei nu le-au văzut? Când Cordea se duce spre bancă. Ce caută el acolo? El a recunoscut că nu l-a înjurat pe Bergodi, că el a înjurat banca. Adică nu l-a înjurat pe Bergodi, i-a înjurat pe toţi. Că el e bărbat. N-o să scape fără 4–5 etape. Suportă comparaţie între „ce-aia a mea” şi „du-te-n aia a mă-tii”?