Ce upgrade-uri va face Mercedes în Canada

În cursa precedentă, McLaren, Ferrari și Red Bull au introdus multe îmbunătățiri, în vreme ce Mercedes a făcut modificări doar în două zone.
Pentru Montreal, Mercedes pregătește însă cel mai mare pachet de upgrade-uri. Accentul pare să fie pe trei zone: aerodinamică, reducerea masei și îmbunătățirea starturilor. Despre ultima problemă am scris mai pe larg aici.
Concret, se vehiculează un nou pachet aero major pentru W17, cu modificări ale podelei, noi carene din carbon în jurul suspensiei față, și redirecționarea fluxului de aer din jurul suspensiei față și o aripă față revizuită. Cutia de viteze va fi mai ușoară, pentru a regla una dintre puținele zone în care W17 avea probleme: greutatea. Estimările pentru începutul sezonului dădeau monopostul Mercedes la circa 772 kilograme, cu patru mai multe decât minimul regulamentar de 768 kilograme (cu pilot și fluide incluse).
Se dorește reducerea scăderii de performanță pe care Mercedes o are în anumite viraje lente și în tranziții de încărcare aerodinamică.
Chestiunea starturilor
Aici e zona în care Mercedes a avut cel mai mult de suferit, dacă putem folosi cuvântul ”suferință” pentru o mașină care a dominat categoric începutul de an.
Mercedes a avut, în starturile din cele patru Mari Premii de până acum, wheelspin excesiv, inerție turbo mare la plecarea de pe loc și, uneori, setări greșite la ”bite-point”-ul ambreiajului. Team-ul lucrează lucrează acum la controlul electronic revizuit, la reducerea întârzierii turbo-ului și la calibrarea mai bună a ambreiajului.
Tot acest pachet de upgrade-uri ar putea aduce un câștig pe tur de circa 0,3 secunde.
Mercedes, favorită în Canada
Circuitul Gilles Villeneuve este unul de tip ”stop and go”. Adică un traseu cu multe șicane și viraje lente, unde pneurile nu suferă, în general, eforturi mari laterale. Avantajează eficiența pe liniile drepte, tracțiunea la ieșirea din șicanele lente, stabilitatea la frânare și abilitatea de a urca agresiv peste vibratoare. La primul capitol, monopostul W17 este deja clar câștigător în fața tuturor concurenților. Punctul slab, în ultimii ani, al teamului din Brackley a fost controlarea supraîncălzirii anvelopelor. De aceea, Montreal, cu temperaturile sale în general scăzute, e un traseu pe care piloții Mercedes au avut performanțe bune. Și pentru acest weekend se anunță temperaturi destul de scăzute. Vor fi 18-20 de grade Celsius, iar apariția ploii nu este exclusă. Russell are aici o victorie, două prezențe pe podium și a obținut de două ori pole-position.
McLaren este următoarea formație în ordinea favoritelor la victorie. Team-ul din Woking a adus șapte îmbunătățiri la Miami. Cel mai important a fost la aripa frontală. La Montreal McLaren va mai aduce upgrade-uri.
