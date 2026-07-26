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Complot împotriva FCSB-ului. Gigi Becali e sigur şi anunţă o schimbare importantă: „Au făcut intenţionat!”

Mihai Alecu Publicat: 26 iulie 2026, 23:14

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Complot împotriva FCSB-ului. Gigi Becali e sigur şi anunţă o schimbare importantă: „Au făcut intenţionat!

Gigi Becali a vorbit despre complotul împotriva FCSB-ului. Foto: Sport Pictures

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Gigi Becali nu a uitat de rivalitatea existentă la momentul actual între FCSB şi Steaua, asta după ce gruparea sa a avut probleme în Ghencea din cauza calităţii gazonului, aspect care a contat decisiv la eşecul suferit cu FK Auda, 2-3, în Conference League.

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Omul de afaceri a dezvăluit că FCSB urmează să schimbe din nou stadionul şi o să evolueze în viitorul apropiat pe arena Arcul de Triumf, una pe care joacă în acest moment şi Dinamo.

Gigi Becali e convins că gazonul din Ghencea a fost stricat intenţionat de cei de la Steaua

Gigi Becali a fost întrebat direct despre problemele care au apărut la partida pierdută contra celor de la FK Auda, în Conference League, iar Latifundiarul din Pipera e de părere că calitatea terenului din Ghencea a fost slabă din cauza unui sabotaj al celor de la Steaua.

„Da, da, o să jucăm pe Arcul de Triumf pentru că pe Ghencea nu se poate. Terenul e foarte prost. Cred că au făcut intenţionat cei de la unitate să nu mai putem să jucăm noi acolo. Au vrut să ne saboteze”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Când va fi din nou disponibilă Arena Naţională.

Luna august va fi una în care din nou pe Arena Naţională se vor susţine diferite evenimente, iar asta îi obligă pe cei de la FCSB să fie din nou în căutare de o casă nouă până în luna septembrie. Totuşi, chiar şi atunci, la jumătatea lunii septembrie, o să existe o perioadă scurtă în care stadionul o să fie închiriat şi indisponibil pentru fotbal.

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De această problemă sunt afectaţi şi cei de la Dinamo, care totuşi, din câte se pare, vor putea să dispute derby-ul cu FCSB, din startul lunii septembrie, pe Arena Naţională. Naţionala României o să fie şi ea implicată în Liga Naţiunilor şi duelul cu Bosnia se anunţă ca fiind disputat pe cel mai mare stadion al ţării.

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