Ianis Hagi, integralist în Alanyaspor - Galatasaray 1-2. Ce șanse are echipa românilor să meargă mai departe - Antena Sport

Ianis Hagi a fost titular și integralist marți în disputa din Cupa Turciei, dintre Alanyaspor și Galatasaray. Formația pentru care evoluează românul, împreună cu Umit Akdag, a pierdut cu scorul de 2-1.
Șansele de calificare în faza sferturilor rămân în continuare valabile pentru Alanyaspor, care are și alternativa de a încheia grupa pe poziția a treia.
Alanyaspor, primul eșec din Cupa Turciei
Alanyaspor a suferit primul eșec din actuala ediție a Cupei Turcia, însă înfrângerea a venit chiar în fața campioanei Galatasaray, care s-a impus în deplasare cu scorul de 2-1.
Ianis Hagi a fost titular în această dispută, în timp ce Umit Akdag a fost introdus pe teren la pauza meciului. Rezultatul o lasă pe Alanyaspor pe locul al treilea în grupă, însă echipa celor doi români are șanse de calificare.
Alanyaspor a încheiat grupa A pe locul 3 și trebuie să aștepte finalul celorlalte două grupe pentru a afla dacă se va califica în sferturile de finală. n mod normal, locul 3 din grupa B o va depăși (Samsunspor și Konyaspor câte 9 puncte, Genclerbirligi 7 puncte și meci ușor cu Aliaga). Echipa lui Ianis Hagi are golaveraj bun (+4) și în mod normal va depăși locul 3 din grupa C.
Situația este mult mai complicată acolo, având în vedere faptul că Beșiktaș are 7 puncte, Gaziantep și Fener câte 6, iar Rizespor și Kocaleispor au câte patru puncte. Gaziantep și Fener au meci direct, Beșiktaș primește vizita lui Rizespor.
