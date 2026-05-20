Prima plecare de la Universitatea Craiova, e oficial!

Universitatea Craiova se desparte în această vară de doi jucători importanți. Ștefan Baiaram a anunțat imediat după ce Știința a luat campionatul că se va transfera, în timp ce Vasile Mogoș își face și el bagajele. Rămâne liber de contract și vrea să meargă în Italia, acolo unde familia lui este stabilită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorin Cârțu confirmă plecarea lui Vasile Mogoș de la clubul oltean în această vară.

“Din apărare îţi pleacă Mogoş, a plecat Houri de la mijloc şi ne trebuie ceva pe specificul ăsta. Patru, cinci jucători nu e rău să aduci la echipă, pentru că e altfel te desfăşori în campionat.

Să nu umbli la lotul ăsta şi tot faci o figură frumoasă în campionat. Targetul acţionarilor este chestia asta internaţională, că tot ce s-a întâmplat anul trecut a fost ceva de nesperat”, a declarat Sorin Cârţu, pentru Prima Sport.

Cârțu a mai dezvăluit că Universitatea Craiova are nevoie nevoie să transfere un fundaș de nivelul lui Coubiș, care ar fi fost în vederile clubului. Oficialul a explicat de ce acesta nu a mai fost transferat.