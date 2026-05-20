Home | Fotbal | Liga 1 | Prima plecare de la Universitatea Craiova, e oficial!

Prima plecare de la Universitatea Craiova, e oficial!

Radu Constantin Publicat: 20 mai 2026, 9:24

Comentarii
Prima plecare de la Universitatea Craiova, e oficial!
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Universitatea Craiova se desparte în această vară de doi jucători importanți. Ștefan Baiaram a anunțat imediat după ce Știința a luat campionatul că se va transfera, în timp ce Vasile Mogoș își face și el bagajele. Rămâne liber de contract și vrea să meargă în Italia, acolo unde familia lui este stabilită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorin Cârțu confirmă plecarea lui Vasile Mogoș de la clubul oltean în această vară.

“Din apărare îţi pleacă Mogoş, a plecat Houri de la mijloc şi ne trebuie ceva pe specificul ăsta. Patru, cinci jucători nu e rău să aduci la echipă, pentru că e altfel te desfăşori în campionat.

Să nu umbli la lotul ăsta şi tot faci o figură frumoasă în campionat. Targetul acţionarilor este chestia asta internaţională, că tot ce s-a întâmplat anul trecut a fost ceva de nesperat”, a declarat Sorin Cârţu, pentru Prima Sport.

Cârțu a mai dezvăluit că Universitatea Craiova are nevoie nevoie să transfere un fundaș de nivelul lui Coubiș, care ar fi fost în vederile clubului. Oficialul a explicat de ce acesta nu a mai fost transferat.

Reclamă
Reclamă

“Îmi plac mulţi jucători. Uite că n-am avut niciun reper despre Coubiş. Ni s-a spus că nu e de noi, nu din club, ci din contactele de afară. Coubiş îmi place, iar U Cluj a făcut o alegere foarte bună, un fotbalist foarte bun. Îl văd şi de progres mare, dar noi avem fundaşi centrali”, a mai spus Cârțu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Observator
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Thomas Neubert a adus în România un echipament revoluţionar inventat de NASA: „L-au folosit şi au intrat în Liga Campionilor!”. Video
Fanatik.ro
Thomas Neubert a adus în România un echipament revoluţionar inventat de NASA: „L-au folosit şi au intrat în Liga Campionilor!”. Video
9:26

Ziua “Z” pentru Daniel Pancu. Când își anunță antrenorul lui CFR Cluj viitorul: “Ne-a promis asta”
9:06

“Steaua trebuie judecată pe teren, nu în jocuri de culise”. Radu Miruță, întâlnire cu suporterii roș-albaștrilor
8:59

În Canada va fi o cursă la puls 200
8:47

Borna uluitoare atinsă de Arsenal după ce a câștigat titlul. O singură echipă din Anglia a mai reușit așa ceva
8:40

Laurențiu Reghecampf consideră perioada petrecută la Craiova “o greșeală” și vrea la FCSB
8:20

Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 3 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 4 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 5 Gigi Becali transferă un atacant din Liga 1. Au început negocierile: “Sunt discuții” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro