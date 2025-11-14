Controverse privind sigla lui Dinamo după falimentul echipei lui Badea: "Nici ei nu mai au voie" - Antena Sport

Închide meniul
Controverse privind sigla lui Dinamo după falimentul echipei lui Badea: “Nici ei nu mai au voie”

Andrei Nicolae Publicat: 14 noiembrie 2025, 8:50

Emblema lui Dinamo într-o scenografie a alb-roșiilor / Sport Pictures

Situația siglei lui Dinamo a devenit una extrem de delicată, după ce pe 12 noiembrie instanța a declarat în mod oficial falimentul AFC Dinamo, societatea controlată de Nicolae Badea. Dănuț Lupu, fostul jucător al alb-roșiilor, a lansat o narativă care ar putea să le pună “bețe în roate” oficialilor clubului din primul eșalon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit legendei “câinilor roșii”, falimentul echipei lui Badea este echivalent cu riscul ca formația prezidată de Andrei Nicolescu să nu mai aibă posibilitatea să folosească sigla actuală, cu cei doi câini roșii, care a devenit celebră. Dacă declarațiile lui Lupu sunt veridice, atunci Dinamo va fi nevoită să liciteze pentru a obține dreptul de a folosi emblema clubului pe care o poartă și în prezent pe tricouri.

Ce riscă Dinamo dacă ar pierde licitația pentru siglă

În cazul în care echipa din Liga 1 ar pierde licitația respectivă, atunci nu va mai avea dreptul să folosească sigla care este în momentul de față echivalentă cu numele de Dinamo. În plus, clubul nu ar mai putea să folosească emblema în cauză pe considerente de marketing, iar echipa ar fi nevoită să folosească un nou logo.

Sigla o vor scoate la licitație. Nu știu un preț, dar va fi dorită de cei din Liga 1. Am impresia că acum nici ei (n.r. Dinamo) nu mai au voie să o folosească. Sunt termeni și condiții pe care nu le dețin“, a spus Dănuț Lupu, potrivit iamsport.ro.

În 2022, Dinamo a mai avut o tentativă de a-și schimba sigla, după ce a fost creat un vot pe pagina oficială de Facebook a clubului la care au participat suporteri reprezentanți DDB, jucători din lotul de atunci și legende ale clubului. Planul respectiv a picat, după ce formația alb-roșie a aflat că poate folosi în continuare sigla cu cei doi câini roșii.

