Gigi Becali a spus care e obiectivul FCSB-ului în acest sezon: "Cât trăiesc eu, nu există altul" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a spus care e obiectivul FCSB-ului pentru acest sezon. FCSB a câştigat campionatul în ultimele două sezoane, iar Becali vrea acelaşi lucru şi în acest sezon, chiar dacă startul a fost unul slab pentru echipa lui.

FCSB e în acest moment pe locul 9 în campionat, cu 31 de puncte. Echipa antrenată de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii se află, totuşi, la doar două puncte de play-off. În acest moment echipa aflată pe locul 6 e Oţelul, la egalitate de puncte, 33, cu U Cluj. UTA e pe 8, cu 32 de puncte, urmată de FCSB.

Gigi Becali vrea titlul şi în acest sezon: “Cât trăiesc eu, numărul 1”

“(n.r: Obiectivul e titlul?) Nu există alt obiectiv la noi. Cât trăiesc eu, numărul 1. Şi dacă fac 100 de ani”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB va disputa un singur amical în Antalya, dar unul tare, cu Beşiktaş. Partida se va disputa pe 9 ianuarie.

După pauza de iarnă, FCSB va juca prima etapă împotriva lui FC Argeş, în deplasare, pe 16 ianuarie, de la ora 20:00. După partida cu FC Argeş FCSB va disputa meciul din Europa League cu Dinamo Zagreb. Acesta se va disputa joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00. Va urma un alt meci “de foc” pentru FCSB, împotriva lui CFR Cluj. FCSB – CFR Cluj se va juca pe 24 ianuarie.