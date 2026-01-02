Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: "Odihnește-te în pace, frate!" - Antena Sport

Prima victimă identificată în urma incendiului produs la localul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, este un tânăr de 17 ani, coleg de club cu nepotul lui Ion Țiriac.

Federația Italiană de Golf a anunțat oficial decesul adolescentului, care se afla în local în noaptea de Revelion, atunci când a izbucnit tragicul incendiu. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat publicat pe canalele instituționale ale forului, confirmând dispariția tânărului în urma incidentului.

Cu toate acestea, unchiul victimei, Sebastiano, refuză să accepte realitatea și susține că, din punct de vedere oficial, nepotul său este încă trecut pe lista persoanelor dispărute. În schimb, Alexander Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac și coleg de club al adolescentului, a reacționat la vestea tragică.

Vizibil afectat, Alexander Țiriac a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Instagram: „Odihnește-te în pace, frate. Nu te-am cunoscut atât de bine pe cât mi-aș fi dorit, dar sunt sigur că vorbesc în numele tuturor când spun că sper ca familia ta să găsească liniște. Îți doresc ca binecuvântările să fie alături de cei dragi și ca viața ta în rai să fie una pașnică.

A fost o onoare și o bucurie să fiu în aceeași școală cu tine, o ființă umană minunată. Odihnește-te în pace, Manu. Această tragedie ne amintește tuturor cât de fragilă este viața: într-o clipă vezi pe cineva vesel și fericit, iar în următoarea, dezastrul lovește fără avertisment.”