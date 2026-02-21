Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre. Au fost şi scandări rasiste! - Antena Sport

În minutul 48 al partidei Rapid – Dinamo a avut un loc un moment regretabil. Cum zapada de pe teren a ajuns în tribune, suporterii şi-au făcut bulgări. Portarul Rapidului a fost lovit în debutul reprizei secunde de un bulgăre trimis din sectorul dinamovist. Marian Aioani s-a resimţit, iar meciul a fost întrerupt timp de trei minute. Şi crainicul stadionului a făcut apel către fani pentru a opri incidentele.

Au urmat şi scandări care nu pot fi reproduse, motiv pentru care centralul a mandatat cei doi căpitani să discute cu peluzele.

Cătălin Cîrjan și Alex Dobre au mers la fani şi le-au cerut să oprească scandările şi meciul să se desfăşoare cu fair-play. Totuşi, pe parcursul partidei au mai fost momente în care s-au mai aruncat cu bulgări.