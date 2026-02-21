Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre. Au fost şi scandări rasiste! - Antena Sport

Închide meniul
Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre. Au fost şi scandări rasiste!

Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre. Au fost şi scandări rasiste!

Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre. Au fost şi scandări rasiste!

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 22:02

Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre. Au fost şi scandări rasiste!

În minutul 48 al partidei Rapid – Dinamo a avut un loc un moment regretabil. Cum zapada de pe teren a ajuns în tribune, suporterii şi-au făcut bulgări. Portarul Rapidului a fost lovit în debutul reprizei secunde de un bulgăre trimis din sectorul dinamovist. Marian Aioani s-a resimţit, iar meciul a fost întrerupt timp de trei minute. Şi crainicul stadionului a făcut apel către fani pentru a opri incidentele.

Au urmat şi scandări care nu pot fi reproduse, motiv pentru care centralul a mandatat cei doi căpitani să discute cu peluzele.

Cătălin Cîrjan și Alex Dobre au mers la fani şi le-au cerut să oprească scandările şi meciul să se desfăşoare cu fair-play. Totuşi, pe parcursul partidei au mai fost momente în care s-au mai aruncat cu bulgări.

1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 3 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
