Gigi Becali îl avertizează pe Daniel Pancu, după scandalul cu Neluţu Varga la CFR Cluj: “Hopa, vine şina de tren”

Alex Masgras Publicat: 15 mai 2026, 22:17

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a aplaudat parcursul foarte bun al lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Fostul selecţioner al naţionalei de tineret a preluat în mijlocul sezonului echipa din Gruia, care avea mici speranţe de a mai prinde play-off-ul.

Acum, CFR Cluj este pe locul 3 în Liga 1 şi este aproape de calificarea în preliminariile Conference League, lucru care părea doar un vis îndepărtat în iarnă. Becali nu ştie cum a reuşit Pancu să revitalizeze echipa, dar l-a lăudat pe antrenorul de 48 de ani. Acum, el este pe picior de plecare, după ce a intrat în conflict cu patronul Neluţu Vara.

Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu: “Nu comparăm CFR Cluj cu Rapid”

Cu toate acestea, Gigi Becali a ţinut să îl avertizeze pe Daniel Pancu. În cazul în care va ajunge pe banca Rapidului sezonul viitor, Pancu va fi pus sub o presiune mult mai mare, ţinând cont de tradiţia şi suporterii formaţiei din Giuleşti:

“Ce a făcut Pancu a fost ceva fantastic, acum nu știu cum s-a întâmplat. Nu știu, că a făcut el, că a plecat Louis Munteanu, care încurca pe acolo, nu pot să știu. Pancu a făcut ceva fantastic. Acum să îl vedem pe Pancu la Rapid.

Nu comparăm CFR cu Rapid, e alt club. La Rapid, e altfel, și suporteri, și conducători alții, și alte pretenții. CFR, deși a câștigat multe campionate, nu e un club cu tradiție mare. Dacă nu ai suporteri…

Ei sunt din Cluj, dar U Cluj are mai mulți suporteri. Nu ai cum să ai pretenții că ești club cu tradiție. La Rapid, ai pierdut două meciuri, hopa, vine șina de tren”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Specialiştii, uimiţi de Alexandra Căpitănescu la Eurovision: "Incredibil din punct de vedere vocal"
