Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv - Antena Sport

Victor Angelescu l-a lăudat pe Alexandru Dobre, după ce acesta a marcat unicul gol al partidei Rapid – Metaloglobus 1-0, din etapa a 22-a din Liga 1. Mijlocaşul a punctat din pasa lui Constantin Grameni, în minutul 79.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele de la Rapid l-a descris pe Alexandru Dobre ca fiind un jucător “exponenţial” al giuleştenilor. El a subliniat că după reuşita cu Metaloglobus, Dobre a urcat pe primul loc în topul marcatorilor din Liga 1, având 12 goluri marcate.

Victor Angelescu l-a lăudat pe Alexandru Dobre, după Rapid – Metaloglobus 1-0

Victor Angelescu a oferit declaraţii şi despre debutul lui Daniel Paraschiv. Preşedintele giuleştenilor a transmis că atacantul transferat în această iarnă s-a mişcat bine, însă are nevoie de mai multe meciuri pentru a-şi intra în ritm.

Daniel Paraschiv a fost trimis în teren de Costel Gâlcă la pauza partidei, luându-i locul lui Claudiu Petrila, cel care s-a confruntat cu probleme medicale, în ultimele zile.

“Dobre e un jucător exponenţial pentru noi, căpitanul nostru, golgheterul campionatului. Mă bucur pentru el, pentru că înseamnă mult şi pentru el, şi pentru noi. Paraschiv a intrat bine, a făcut un efort foarte mare. S-a mişcat destul de bine, dar trebuie să înţelegem că are nevoie să prindă câteva meciuri.