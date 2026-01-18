Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv - Antena Sport

Închide meniul
Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv

Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv

Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv

Viviana Moraru Publicat: 18 ianuarie 2026, 13:03

Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv

Alex Dobre, după un meci la Rapid / Sport Pictures

Victor Angelescu l-a lăudat pe Alexandru Dobre, după ce acesta a marcat unicul gol al partidei Rapid – Metaloglobus 1-0, din etapa a 22-a din Liga 1. Mijlocaşul a punctat din pasa lui Constantin Grameni, în minutul 79.

Preşedintele de la Rapid l-a descris pe Alexandru Dobre ca fiind un jucător “exponenţial” al giuleştenilor. El a subliniat că după reuşita cu Metaloglobus, Dobre a urcat pe primul loc în topul marcatorilor din Liga 1, având 12 goluri marcate.

Victor Angelescu l-a lăudat pe Alexandru Dobre, după Rapid – Metaloglobus 1-0

Victor Angelescu a oferit declaraţii şi despre debutul lui Daniel Paraschiv. Preşedintele giuleştenilor a transmis că atacantul transferat în această iarnă s-a mişcat bine, însă are nevoie de mai multe meciuri pentru a-şi intra în ritm.

Daniel Paraschiv a fost trimis în teren de Costel Gâlcă la pauza partidei, luându-i locul lui Claudiu Petrila, cel care s-a confruntat cu probleme medicale, în ultimele zile.

“Dobre e un jucător exponenţial pentru noi, căpitanul nostru, golgheterul campionatului. Mă bucur pentru el, pentru că înseamnă mult şi pentru el, şi pentru noi. Paraschiv a intrat bine, a făcut un efort foarte mare. S-a mişcat destul de bine, dar trebuie să înţelegem că are nevoie să prindă câteva meciuri.

Petrila nu era refăcut complet, dar a vrut să joace. A avut o indigestie foarte severă. Două zile nu s-a antrenat și s-a văzut acest lucru. Cred că Paraschiv s-a mișcat foarte bine. Trebuie să joace câteva meciuri pentru a se adapta“, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1, după succesul cu Metaloglobus, cel puţin până la duelul Universităţii Craiova cu Petrolul. În următorul meci, giuleştenii se vor duela cu UTA, în deplasare.

